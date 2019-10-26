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Барселона бажає, щоб Мессі і Суарес пожертвували матчами своїх збірних заради інтересів клубу

13:45 110 Читать на русском
Барселона бажає, щоб Мессі і Суарес пожертвували матчами своїх збірних заради інтересів клубу
Мессі і Вальверде / Reuters

Барселона сподівається, що лідери команди Луїс Суарес та Ліонель Мессі пропустять листопадові матчі своїх національних збірних для збереження сил у напруженій частині сезону.

Керівництво каталонців та головний тренер Ернесто Вальверде розраховують на те, що гравці змінять свої пріоритети на користь клубу, інформує AS.

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Мессі відбуде свою дискваліфікацію від КОНМЕБОЛ і зможе повернутися у збірну Аргентини, яка гратиме спаринги проти Бразилії (15 листопада) і Парагваю (18 листопада). Суарес, імовірно, отримає виклик у збірну Уругваю, яка планує товариський матч проти Угорщини (15 листопада).

Втім, Барселона впевнена, що її зірки повинні пропустити матчі збірної і краще підготуватися до напруженого графіку, який чекатиме на команду після міжнародної паузи. Підопічні Вальверде проведуть вісім ігор за 28 днів, включно з надпринциповими поєдинками проти Атлетіко і Реала (перенесене Ель Класіко).

Видання додає, що представники "блаугранас" не будуть оголошувати про свої наміри публічно, однак сподіваються, що Суарес і Мессі самі проявлять ініціативу.

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