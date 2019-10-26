Барселона бажає, щоб Мессі і Суарес пожертвували матчами своїх збірних заради інтересів клубу

Барселона сподівається, що лідери команди Луїс Суарес та Ліонель Мессі пропустять листопадові матчі своїх національних збірних для збереження сил у напруженій частині сезону.

Керівництво каталонців та головний тренер Ернесто Вальверде розраховують на те, що гравці змінять свої пріоритети на користь клубу, інформує AS.

Барселона презентувала комплект революційної форми, яку використовуватиме лише на важливі поєдинки

Мессі відбуде свою дискваліфікацію від КОНМЕБОЛ і зможе повернутися у збірну Аргентини, яка гратиме спаринги проти Бразилії (15 листопада) і Парагваю (18 листопада). Суарес, імовірно, отримає виклик у збірну Уругваю, яка планує товариський матч проти Угорщини (15 листопада).

Втім, Барселона впевнена, що її зірки повинні пропустити матчі збірної і краще підготуватися до напруженого графіку, який чекатиме на команду після міжнародної паузи. Підопічні Вальверде проведуть вісім ігор за 28 днів, включно з надпринциповими поєдинками проти Атлетіко і Реала (перенесене Ель Класіко).

Видання додає, що представники "блаугранас" не будуть оголошувати про свої наміри публічно, однак сподіваються, що Суарес і Мессі самі проявлять ініціативу.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду