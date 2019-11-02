Вальверде: Вызов Месси в сборную Аргентины – не проблема для Барселоны

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал вызов Лионеля Месси в сборную Аргентины после почти полугодового перерыва.
"Мы понимаем, что если Месси здоров, то скорее всего его вызовут в национальную команду.
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Он не был в составе сборной из-за дисквалификации, но теперь она закончилась, он может вернуться в Аргентину. Это то, что мы принимаем, он также принимает. Я не думаю, что это проблема для нас", – приводит слова Вальверде Goal.
Ранее пресса писала, что Барселона не хочет отпускать Месси и Суареса в свои национальные сборные из-за слишком напряженного графика каталонцев в ноябре.
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