Вальверде: Вызов Месси в сборную Аргентины – не проблема для Барселоны

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал вызов Лионеля Месси в сборную Аргентины после почти полугодового перерыва.

"Мы понимаем, что если Месси здоров, то скорее всего его вызовут в национальную команду.

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Он не был в составе сборной из-за дисквалификации, но теперь она закончилась, он может вернуться в Аргентину. Это то, что мы принимаем, он также принимает. Я не думаю, что это проблема для нас", – приводит слова Вальверде Goal.

Ранее пресса писала, что Барселона не хочет отпускать Месси и Суареса в свои национальные сборные из-за слишком напряженного графика каталонцев в ноябре.

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