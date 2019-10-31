Мессі повернувся у збірну Аргентини після дискваліфікації – Ікарді не отримав виклик попри чудові виступи за ПСЖ

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив заявку своєї команди на найближчі товариські матчі.

Повний список викликаних гравців з'явився на офіційному сайті Асоціації футболу Аргентини.

Барселона бажає, щоб Мессі і Суарес пожертвували матчами своїх збірних заради інтересів клубу

Ліонель Мессі повернувся у збірну після дискваліфікації від КОНКАКАФ, яка покарала зірку Барселони за різкі висловлювання через виліт з Копа Амеріка-2019. А от нападник ПСЖ Мауро Ікарді вкотре залишився поза увагою Скалоні. Форварду не допомогла навіть розкішна результативність за свій клуб – сім голів у останніх 5 матчах.

Мессі має перейти в Реал, якщо хоче вважатись найкращим гравцем світу, – екс-голкіпер збірної Аргентини

Нагадаємо, що збірна Аргентини проведе два товариські матчі – проти Бразилії (15 листопада) і Парагваю (18 листопада).