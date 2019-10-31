toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Мессі повернувся у збірну Аргентини після дискваліфікації – Ікарді не отримав виклик попри чудові виступи за ПСЖ

18:57 82 Читать на русском
Мессі повернувся у збірну Аргентини після дискваліфікації – Ікарді не отримав виклик попри чудові виступи за ПСЖ
Ліонель Мессі / Reuters

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив заявку своєї команди на найближчі товариські матчі.

Повний список викликаних гравців з'явився на офіційному сайті Асоціації футболу Аргентини.

Барселона бажає, щоб Мессі і Суарес пожертвували матчами своїх збірних заради інтересів клубу

Ліонель Мессі повернувся у збірну після дискваліфікації від КОНКАКАФ, яка покарала зірку Барселони за різкі висловлювання через виліт з Копа Амеріка-2019. А от нападник ПСЖ Мауро Ікарді вкотре залишився поза увагою Скалоні. Форварду не допомогла навіть розкішна результативність за свій клуб – сім голів у останніх 5 матчах.

Мессі має перейти в Реал, якщо хоче вважатись найкращим гравцем світу, – екс-голкіпер збірної Аргентини

Нагадаємо, що збірна Аргентини проведе два товариські матчі – проти Бразилії (15 листопада) і Парагваю (18 листопада).

blog_ava
"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду
13:00
22737
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Мауро Ікарді Мауро Ікарді Аргентина Аргентина Товариські матчі Світ Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук