Вальверде відреагував на поразку Барселони у 1 турі Ла Ліги

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував поразку від Атлетіка (0:1) у 1 турі Ла Ліги.

"Справа не в передсезонній підготовці, а в грі. У нас не вийшло показати хороший футбол у першому таймі. Ми не контролювали гру, хоч і створили явні моменти.

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У другому таймі ми домінували, але суперник опустився дуже глибоко, тому було важко створювати небезпечні моменти.

Ми звикли до ситуацій, коли Мессі допомагає, але потрібно також справлятися, коли його немає. Коли Лео був відсутній, ми проводили хороші матчі. Звичайно, його не вистачає, коли граєш у Більбао", – цитує Вальверде Marca.

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