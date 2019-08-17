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Вальверде відреагував на поразку Барселони у 1 турі Ла Ліги

10:22 255 Читать на русском
Вальверде відреагував на поразку Барселони у 1 турі Ла Ліги
Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував поразку від Атлетіка (0:1) у 1 турі Ла Ліги.

89’ Аріц Адуріс
 
89’ Аріц Адуріс

"Справа не в передсезонній підготовці, а в грі. У нас не вийшло показати хороший футбол у першому таймі. Ми не контролювали гру, хоч і створили явні моменти.

Шедевр Адуріса у відеоогляді сенсаційної поразки Барселони від Атлетіка на старті Прімери

У другому таймі ми домінували, але суперник опустився дуже глибоко, тому було важко створювати небезпечні моменти.

Ми звикли до ситуацій, коли Мессі допомагає, але потрібно також справлятися, коли його немає. Коли Лео був відсутній, ми проводили хороші матчі. Звичайно, його не вистачає, коли граєш у Більбао", – цитує Вальверде Marca.

Атлетік – Барселона: відсутність Мессі як вирок каталонській атаці, дебют де Йонга та Грізманна і геніальний Адуріс

blog_ava
Атлетік – Барселона: відсутність Мессі як вирок каталонській атаці, дебют де Йонга та Грізманна і геніальний Адуріс
01:55
3432
Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Атлетік - Барселона Атлетік Атлетік
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