Шедевр Адуріса у відеоогляді сенсаційної поразки Барселони від Атлетіка на старті Прімери

Барселона зазнала поразки від Атлетіка у 1 турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Атлетік – Барселона.

Атлетік вкотре дав бій Барселоні на своїй домашній арені. Хлопці з Більбао чітко грали в обороні, не даючи іменитому супернику особливих нагод для відкриття рахунку. Атака Барселони без Мессі виглядала відверто розібраною, а в кінці першого тайму додалася ще одна проблема – Луїс Суарес зазнав пошкодження і покинув поле.

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У другому таймі картина гри не зазнала відчутних змін – Атлетік без проблем відбивав напади Барселони і чекав свого шансу. І він таки трапився – на 89 хвилині ветеран Аріц Адуріц неймовірним ударом ножицями замкнув подачу Капи з правого флангу. Поразка Барселони 0:1 – сенсаціний результат у матчі-відкритті Прімери 2019/20.