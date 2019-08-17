Вальверде отреагировал на поражение Барселоны в 1 туре Ла Лиги

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от Атлетика (0:1) в 1 туре Ла Лиги.

"Дело не в предсезонной подготовке, а в игре. У нас не получилось показать хороший футбол в первом тайме. Мы не контролировали игру, хоть и создали явные моменты.

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Во втором тайме мы доминировали, но соперник опустился очень глубоко, поэтому было трудно создавать опасные моменты.

Мы привыкли к ситуациям, когда Месси помогает, но нужно также справляться, когда его нет. Когда Лео отсутствовал, мы проводили хорошие матчи. Конечно, его не хватает, когда играешь", – цитирует Вальверде Marca.

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