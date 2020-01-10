Вальверде не звільнять з Барселони після поразки в Суперкубку Іспанії

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде не покине свою посаду найближчим часом.

Поразка від Атлетіко в Суперкубку Іспанії не стане причиною звільнення Вальверде, інформує Mundo Deportivo.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела у Барселоні, президент "блаугранас" Бартомеу не збирається звільняти головного тренера. Зазначається, що у понеділок відбудеться засідання ради директорів, однак звільнення Вальверде найближчим часом не буде розглядатись.

Нагадаємо, Атлетіко перестріляв Барселону (3:2) та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії, де зустрінеться з Реалом.

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