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Вальверде не звільнять з Барселони після поразки в Суперкубку Іспанії

09:17 130 Читать на русском
Вальверде не звільнять з Барселони після поразки в Суперкубку Іспанії
Ернесто Вальверде / AS

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде не покине свою посаду найближчим часом.

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Поразка від Атлетіко в Суперкубку Іспанії не стане причиною звільнення Вальверде, інформує Mundo Deportivo.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела у Барселоні, президент "блаугранас" Бартомеу не збирається звільняти головного тренера. Зазначається, що у понеділок відбудеться засідання ради директорів, однак звільнення Вальверде найближчим часом не буде розглядатись.

Нагадаємо, Атлетіко перестріляв Барселону (3:2) та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії, де зустрінеться з Реалом.

Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж

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Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу
00:30
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Теги
Іспанія Барселона - Атлетіко Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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