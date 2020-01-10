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Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Барселона не впоралася з Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Атлетіко.

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Перший тайм поєдинку вийшов доволі нудним, і команди пішли відпочивати за рахунку 0:0. Справжнє видовище розпочалося після перерви.

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Вже через 19 секунд після виходу з роздягалень Коке вивів Атлетіко вперед. Провальний старт не зламав Барселону, яка за 10 хвилин сама вирвалася в лідери. Спочатку Мессі правою ногою розстріляв Облака з меж штрафного майданчика, а потім Грізманн добив м'яч у ворота після удару партнера. Камбеки на цьому не закінчились. Голкіпер "блаугранас" Нето збив Вітоло – пенальті, який без проблем реалізував Мората. "Матрацникам" цього виявилось замало і вони таки вирвали путівку у фінал. Корреа скористався провалом захисту Барси, який дозволив аргентинцю вийти віч-на-віч з Нето – 2:3.

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