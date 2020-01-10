Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Барселона не впоралася з Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Атлетіко.

Перший тайм поєдинку вийшов доволі нудним, і команди пішли відпочивати за рахунку 0:0. Справжнє видовище розпочалося після перерви.

Атлетіко переграв Барселону в скандальному матчі з п'ятьма забитими голами – мадридці вийшли у фінал Суперкубка Іспанії

Вже через 19 секунд після виходу з роздягалень Коке вивів Атлетіко вперед. Провальний старт не зламав Барселону, яка за 10 хвилин сама вирвалася в лідери. Спочатку Мессі правою ногою розстріляв Облака з меж штрафного майданчика, а потім Грізманн добив м'яч у ворота після удару партнера. Камбеки на цьому не закінчились. Голкіпер "блаугранас" Нето збив Вітоло – пенальті, який без проблем реалізував Мората. "Матрацникам" цього виявилось замало і вони таки вирвали путівку у фінал. Корреа скористався провалом захисту Барси, який дозволив аргентинцю вийти віч-на-віч з Нето – 2:3.