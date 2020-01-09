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Атлетіко переграв Барселону в скандальному матчі з п'ятьма забитими голами – мадридці вийшли у фінал Суперкубка Іспанії

9 січня 22:58 2947 Читать на русском
Атлетіко переграв Барселону в скандальному матчі з п'ятьма забитими голами – мадридці вийшли у фінал Суперкубка Іспанії
Барселона – Атлетіко: звіт на матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

В рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії між Барселоною та Атлетіко перемогу святкував мадридський клуб.

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Матч розпочався у динамічному темпі з атаками в обидва боки. На перших хвилинах більш активно виглядав Атлетіко, який провів кутовий та низку атак з подачами у штрафний – жодної небезпеки для воріт каталонців вони не становили. Барса огризнулася дебютним моментом аж на 9-й хвилині зусиллями Відаля, який слабенько вистрілив з лінії штрафного повз праву стійку. Надалі "блаугранас" все більше і більше прибирали м'яч під власний контроль, хоча болісні зіткнення Нето з Корреа та Облака із Суаресом дещо збили початковий темп гри чемпіона.

В середині тайму Барселона остаточно захопила ініціативу, змусивши Атлетіко відсиджуватися на власній половині поля без будь-якої думки про контргру. Це доволі швидко могло призвести до взяття воріт: так, на 23-й хвилині Мессі продрався на лівий край штрафного завдяки дотепному пасу п'яткою від Альби, після чого потужно пробив метрів з шести – Облак врятував "матрацників"! На 29-й Ліонель спробував виконати шедевр, закрутивши м'яч з дистанції в дальню дев'ятку, але вийшло занадто неточно. Атлетіко відповів на ці моменти стандартом у виконанні Еррери – мексиканець хитро пробив з флангу під ближню стійку, але Нето не спав.

В останній третині першого тайму каталонці максимально наблизились до голу. Так, на 34-й хвилині Грізманн скинув подачу з кутового на дальню стійку, де готовий був замикати Суарес – Савіч в останній момент головою встиг перевести м'яч на кутовий. Після цього у штрафному мадридців сталося падіння Умтіті, за яке жовту картку отримав Партей – втім, пенальті арбітр не призначив, здивувавши футболістів.

Найкращий же шанс змарнував Грізманн, запоровши вихід віч-на-віч з Облаком на 40-й хвилині. Зрештою, на 41-й Суарес класним ударом у дотик замкнув прострільну передачу Альби на лівий край штрафного – Облак спіймав м'яч!

Перший тайм так і завершився без голів, але вони прилетіли на старті другого. Чоло Сімеоне випустив у перерві Коке, а той вже за 20 секунд після поновлення гри вивів Атлетіко уперед внаслідок контратаки (обрізався Відаль) – капітан "матрацників" вийшов сам-на-сам з Нето, пробивши під ліву стійку. Втім, вже за п'ять хвилин Барса зрівняла рахунок: Суарес на лінії штрафного зачепився за подачу Відаля, а Мессі, підібравши м'яч, протаранив двох захисників і пробив правої (!) у лівий кут – 1:1!

Цей гол став тригером для "блаугранас", які притиснули суперника до його воріт, почавши організовувати момент за моментом. Так, на 54-й хвилині Мессі вистрілив метрів з 22-х низом, а на 56-й Грізманн підхопив вдалий відскок на третині поля суперника, увірвався на лівий край штрафного та спробував перекинути Облака – в обох випадках Ян спіймав м'яч. На 60-й же каталонці забили вдруге: Лео спіймав "круглого" після невдалої боротьби Відаля за подачу, прокинув м'яч повз Сауля й відправив його у дальній нижній кут! Все було б прекрасно, якби не гра рукою, помічена на відеоповторі – гол скасували.

Тим не менш, взяття воріт Атлетіко назрівало. На 62-й воно таки сталося: Альба виконав класний навіс на дальню стійку, Суарес замкнув ударом головою під поперечину, а Облак у карколомному стрибку парирував – втім, на добиванні тут же опинився Грізманн!

Після цього каталонці провели ще два класних епізоди: на 64-й хвилині Мессі змістився з правого флангу й пробив повз ближню дев'ятку, а на 66-й Суарес вистрілив з меж штрафного після передачі Мессі – Облак врятував мадридців!

Поступово Атлетіко став вирівнювати гру, але на 75-й хвилині для "матрацників" все могло завершитись: Відаль отримав діагональ на правий край карного майданчика та прострілив вздовж воріт, а Піке замкнув – бути б 3:1, якби не плече Артуро. Воно опинилося в офсайді, через що гол знову скасували.

Цей момент став ключовим, адже вже на 80-й мадридці зрівняли рахунок зусиллями Вітоло, який вирвався віч-на-віч з Нето й отримав по ногах біля воріт. Арбітр призначив пенальті, а Мората впевнено його реалізував – 2:2!

Барселону колихнуло. Це стало зрозуміло після епізоду на 83-й хвилині, коли Піке відверто заблокував простріл з правого флангу рукою. Цього разу арбітр вирішив пробачити каталонців. Втім, вже на 86-й хвилині чергова пропущена контратака Атлетіко призвела до третього взяття воріт "блаугранас": Мората вивів Корреа на побачення з голкіпером, а той пробив з рикошетом – м'яч по високій духі опустився за лінію. 2:3.

У компенсований же час Барса ледь не пропустила четвертий гол – Нето врятував свою команду при виході Льоренте віч-на-віч, але від поразки це вже не рятувало. Атлетіко вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, в якому суперником стане Реал. Матч буде проведено 12 січня.

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