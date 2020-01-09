Атлетіко переграв Барселону в скандальному матчі з п'ятьма забитими голами – мадридці вийшли у фінал Суперкубка Іспанії

В рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії між Барселоною та Атлетіко перемогу святкував мадридський клуб.

Матч розпочався у динамічному темпі з атаками в обидва боки. На перших хвилинах більш активно виглядав Атлетіко, який провів кутовий та низку атак з подачами у штрафний – жодної небезпеки для воріт каталонців вони не становили. Барса огризнулася дебютним моментом аж на 9-й хвилині зусиллями Відаля, який слабенько вистрілив з лінії штрафного повз праву стійку. Надалі "блаугранас" все більше і більше прибирали м'яч під власний контроль, хоча болісні зіткнення Нето з Корреа та Облака із Суаресом дещо збили початковий темп гри чемпіона.

В середині тайму Барселона остаточно захопила ініціативу, змусивши Атлетіко відсиджуватися на власній половині поля без будь-якої думки про контргру. Це доволі швидко могло призвести до взяття воріт: так, на 23-й хвилині Мессі продрався на лівий край штрафного завдяки дотепному пасу п'яткою від Альби, після чого потужно пробив метрів з шести – Облак врятував "матрацників"! На 29-й Ліонель спробував виконати шедевр, закрутивши м'яч з дистанції в дальню дев'ятку, але вийшло занадто неточно. Атлетіко відповів на ці моменти стандартом у виконанні Еррери – мексиканець хитро пробив з флангу під ближню стійку, але Нето не спав.

В останній третині першого тайму каталонці максимально наблизились до голу. Так, на 34-й хвилині Грізманн скинув подачу з кутового на дальню стійку, де готовий був замикати Суарес – Савіч в останній момент головою встиг перевести м'яч на кутовий. Після цього у штрафному мадридців сталося падіння Умтіті, за яке жовту картку отримав Партей – втім, пенальті арбітр не призначив, здивувавши футболістів.

Найкращий же шанс змарнував Грізманн, запоровши вихід віч-на-віч з Облаком на 40-й хвилині. Зрештою, на 41-й Суарес класним ударом у дотик замкнув прострільну передачу Альби на лівий край штрафного – Облак спіймав м'яч!

Перший тайм так і завершився без голів, але вони прилетіли на старті другого. Чоло Сімеоне випустив у перерві Коке, а той вже за 20 секунд після поновлення гри вивів Атлетіко уперед внаслідок контратаки (обрізався Відаль) – капітан "матрацників" вийшов сам-на-сам з Нето, пробивши під ліву стійку. Втім, вже за п'ять хвилин Барса зрівняла рахунок: Суарес на лінії штрафного зачепився за подачу Відаля, а Мессі, підібравши м'яч, протаранив двох захисників і пробив правої (!) у лівий кут – 1:1!

Цей гол став тригером для "блаугранас", які притиснули суперника до його воріт, почавши організовувати момент за моментом. Так, на 54-й хвилині Мессі вистрілив метрів з 22-х низом, а на 56-й Грізманн підхопив вдалий відскок на третині поля суперника, увірвався на лівий край штрафного та спробував перекинути Облака – в обох випадках Ян спіймав м'яч. На 60-й же каталонці забили вдруге: Лео спіймав "круглого" після невдалої боротьби Відаля за подачу, прокинув м'яч повз Сауля й відправив його у дальній нижній кут! Все було б прекрасно, якби не гра рукою, помічена на відеоповторі – гол скасували.

Тим не менш, взяття воріт Атлетіко назрівало. На 62-й воно таки сталося: Альба виконав класний навіс на дальню стійку, Суарес замкнув ударом головою під поперечину, а Облак у карколомному стрибку парирував – втім, на добиванні тут же опинився Грізманн!

Після цього каталонці провели ще два класних епізоди: на 64-й хвилині Мессі змістився з правого флангу й пробив повз ближню дев'ятку, а на 66-й Суарес вистрілив з меж штрафного після передачі Мессі – Облак врятував мадридців!

Поступово Атлетіко став вирівнювати гру, але на 75-й хвилині для "матрацників" все могло завершитись: Відаль отримав діагональ на правий край карного майданчика та прострілив вздовж воріт, а Піке замкнув – бути б 3:1, якби не плече Артуро. Воно опинилося в офсайді, через що гол знову скасували.

Цей момент став ключовим, адже вже на 80-й мадридці зрівняли рахунок зусиллями Вітоло, який вирвався віч-на-віч з Нето й отримав по ногах біля воріт. Арбітр призначив пенальті, а Мората впевнено його реалізував – 2:2!

Барселону колихнуло. Це стало зрозуміло після епізоду на 83-й хвилині, коли Піке відверто заблокував простріл з правого флангу рукою. Цього разу арбітр вирішив пробачити каталонців. Втім, вже на 86-й хвилині чергова пропущена контратака Атлетіко призвела до третього взяття воріт "блаугранас": Мората вивів Корреа на побачення з голкіпером, а той пробив з рикошетом – м'яч по високій духі опустився за лінію. 2:3.

У компенсований же час Барса ледь не пропустила четвертий гол – Нето врятував свою команду при виході Льоренте віч-на-віч, але від поразки це вже не рятувало. Атлетіко вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, в якому суперником стане Реал. Матч буде проведено 12 січня.