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Вальверде не уволят из Барселоны после поражения в Суперкубке Испании

10 января 09:20 167 Читати українською
Вальверде не уволят из Барселоны после поражения в Суперкубке Испании
Эрнесто Вальверде / AS

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не покинет свой пост в ближайшее время.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Поражение от Атлетико в Суперкубке Испании не станет причиной увольнения Вальверде, информирует Mundo Deportivo.

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Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники в Барселоне, президент "блаугранас" Бартомеу не собирается увольнять главного тренера. Отмечается, что в понедельник состоится заседание совета директоров, однако увольнение Вальверде в ближайшее время не будет рассматриваться.

Напомним, Атлетико перестрелял Барселону (3:2) и вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с Реалом.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Атлетико
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