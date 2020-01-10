Вальверде не уволят из Барселоны после поражения в Суперкубке Испании

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не покинет свой пост в ближайшее время.

Поражение от Атлетико в Суперкубке Испании не станет причиной увольнения Вальверде, информирует Mundo Deportivo.

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Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники в Барселоне, президент "блаугранас" Бартомеу не собирается увольнять главного тренера. Отмечается, что в понедельник состоится заседание совета директоров, однако увольнение Вальверде в ближайшее время не будет рассматриваться.

Напомним, Атлетико перестрелял Барселону (3:2) и вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с Реалом.

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