Вальверде назвав гру 16-річного Фаті "ненормальною", однак не хоче порівнювати його з Мессі

Керманич Барселони прокоментував вражаючий виступ юного Ансу Фаті у матчі проти Валенсії.

"Найголовніше враження від матчу – це та наполегливість, з якою команда тиснула і намагалася забити. У деяких епізодах ми могли пропустити через те, що залишали занадто багато простору. А в групі атаки Валенсії зібрані дуже швидкі гравці. Ми тиснули і провели хороший другий тайм.

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Бути гравцем Барселони непросто. Фаті постійно сконцентрований і добре себе проявляє. Це ненормально – забивати майже першим дотиком, другим віддавати гольовий пас, а третім майже відзначитися ще раз. Якщо він буде продовжувати працювати так само багато, то він принесе нам ще чимало користі.

Мене не хвилюють порівняння Мессі і Фаті. Це може спрацювати як куля, переповнена повітрям. Вона може луснути

Нам повинно бути байдуже, на якому полі ми граємо. Ми повинні переїжджати з місця на місця і намагатися робити одне і те ж – перемагати", – наводить слова Вальверде Marca.

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