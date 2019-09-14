Барселона розгромила Валенсію у рідних стінах – Фаті встановив рекорд, Суарес повернувся на поле й відзначився дублем

Барселона в домашньому матчі 4-го туру Ла Ліги познущалася над Валенсією (5:2).

Барселона розпочала з місця в кар'єр, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі. Гол створили три футболісти: де Йонг опинився на правому краю штрафного й прострілив, Грізманн потягнув за собою Гарая, а звільнений від опіки Фаті потужним ударом під праву стійку замкнув передачу – 1:0! Не встигли "кажани" отямитись від голу каталонського вундеркінда, як той додав до своєї статистики ще й асист. На 7-й хвилині він ефектно переграв Коклена один-в-один та з лівого краю карного майданчика викотив м'яч під постріл де Йонгу – Френкі ж відправив сферу точно під поперечину. 2:0 – здавалося, що справу зроблено.

16-річний Ансу Фаті став наймолодшим футболістом Ла Ліги, якому вдалося оформити гол+пас у XXI столітті. Досягнення не зупиняло африканця: так, на 16-й хвилині йому вдався блискучий обвідний удар метрів з 20-ти, однак м'яч через рикошет пролетів у лічених сантиметрах від каркасу воріт. Втім, Валенсія до того часу втигла прийти до тями, ледь не розмочивши рахунок після красивої комбінації Гамейро та Морено на лінії штрафного. На 20-й же Гамейро отримав передачу на хід, обійшов на дистанції Семеду, прикрив м'яч корпусом і під кутом вийшов віч-на-віч з тер Штегеном. У завершенні Кевін завдав потужного удару в ближній кут – повз ворота!

Поступово ставало помітно, як добре "кажанам" даються комбінативні дії перед чужим штрафним. Каталонці, подовгу катаючи м'яч у спробі розтягнути оборонні мури Валенсії, іноді допускали помилки, після яких гості регулярно тікали у контратаку. Зрештою, пасивність попереду та неуважність позаду призвели до справедливого голу левантійців на 27-й хвилині: Гамейро отримав розрізний пас від Морено й вискочив віч-на-віч з тер Штегеном, впевнено перегравши його у ближньому бою – 2:1.

Це вже завело господарів, які пішли уперед і могли забити третій м'яч у ворота свого ес-голкіпера Сіллессена. На 33-й хвилині в центрі уваги знову опинився Фаті, який практично повторив свій диво-постріл з дистанції у дальню дев'ятку – і знову сфера по-зрадницьки просвистіла поруч з каркасом воріт. Крім того, у штрафний вривався Перес, який впав після контакту з Парехо, але арбітр не побачив у діях Дані порушення правил. Валенсія ж відповіла фантастичним моментом на 38-й хвилині: спочатку Гамейро вивалився віч-на-віч з тер Штегеном на куті штрафного й пробив у корпус німцю, а за кілька секунд пробив з напівоберту метрів з 10-ти – і знову тер Штеген витягнув його удар.

Завершення першого тайму пройшло за ініціативи Барселони, але якісних епізодів біля воріт Сілессена не виникало. Найбільше запам'ятався момент на 39-й хвилині, коли 16-річний Фаті у штрафному ефектно перекинув м'яч над головою 34-річного Васса, після чого прострілив – голкіпер перехопив передачу. На 45-й же про себе знову нагадав Грізманн, який завдав удару з дальньої дистанції значно вище воріт. Зрештою, на перерву команди пішли за переваги Барселони.

Початок другого тайму розпочався у схожому з першим ключі. Каталонці захопили контроль над м'ячем і швидко забили гол, а допоміг їм у цьому екс-воротар "блаугранас" Сіллессен. На 53-й хвилині Грізманн потужно пробив з лінії штрафного по центру, Яспер незграбно пропустив м'яч під рукою, а той відскочив у стійку. На добиванні тут же зіграв Піке – 3:1! Всього ж за дві хвилигни після цього четвертий м'яч міг провести Семеду, якому вдався прекрасний постріл з дальньої дистанції у лівий нижній кут – і знову каркас воріт зіграв за Валенсію!

Ернесто Вальверде у цей момент вирішив кинути в бій Суареса, який через травму пропустив три останніх тури. Луїс змінив Фаті на 59-й хвилині, а вже на 61-й його потужний удар з лінії штрафного завершився рикошетом від лівої стійки точно у сітку воріт Валенсії – 4:1.

На цьому Барса не зупинилася, але проти п'ятого голу був Сілессен, який на 63-й хвилині врятував після виходу Грізманна віч-на-віч, парирував постріл Переса з меж карного майданчика й спіймав дальній удар у лівий кут. Лише після цього "кажанам" вдалося дещо вирівняти матч, але тому сприяла купа замін, яка збила ігровий темп.

На 70-х хвилинах Валенсії дали трішки пограти, а та навіть могла забити. Зокрема, непогані постріли вдалися Черишеву та Лі Кан Іну, однак тер Штеген не дрімав. Зрештою, агресія гостей почала збиватися на жорсткі фоли, тому Барселона прийнялася закривати поєдинок. На 75-й хвилині над поперечиною пробив Бускетс, а на 82-й, після затяжної атаки з кількома накритими ударами, стався пятий гол "блаугранас" – його після передачі Грізманна провів Суарес, з близької відстані влучивши той же кут, що і при першому своєму забитому м'ячі.

Втім, вже у компенсований час Гомес зумів зробити рахунок бодай трохи бойовитішим – 5:2. На цьому матч і завершився.

Таким чином, Барселона набрала сім очок та бодай на добу повернулася у зону Ліги чемпіонів. Каталонці йдуть на четвертій позиції, перебуваючи на відстані двох залікових балів від першої. Валенсія, маючи у активі всього чотири пункти, опустилася на чотирнадцяту сходинку в турнірній таблиці.