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Барселона – Валенсія: неймовірний Фаті побив черговий рекорд Прімери

10:18 392 Читать на русском
Барселона – Валенсія: неймовірний Фаті побив черговий рекорд Прімери
Ансу Фаті / Твіттер Барселони

Юна зірка Барселони продемонстрував високий рівень гри у протистоянні з левантійцями.

2’ Ансу Фаті
7’ Френкі де Йонг
53’ Жерар Піке
61’ Луїс Суарес
82’ Луїс Суарес
 
Кевін Гамейро 29’
Максиміліано Гомес 90+2’
2’ Ансу Фаті
7’ Френкі де Йонг
29’ Кевін Гамейро
53’ Жерар Піке
61’ Луїс Суарес
82’ Луїс Суарес
90+2’ Максиміліано Гомес

Ансу Фаті став наймолодшим гравцем в історії Прімери, який відзначився голом та асистом в одному матчі, стверджує MisterChip.

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Форвард Барселони зробив це у віці 16 років і 318 днів. Матч проти Валенсії став дебютним для Фаті в основі каталонського клубу, і він цілком виправдав довіру Ернесто Вальверде. За стартові сім хвилин він встиг забити гол і віддати результативну передачу на Френкі де Йонга.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що вундеркінда хочуть запросити до молодіжної збірної Іспанії.

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Теги
Іспанія Рекорди Барселона - Валенсія Ансу Фаті Ансу Фаті Барселона Барселона
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