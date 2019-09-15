Барселона – Валенсія: неймовірний Фаті побив черговий рекорд Прімери

Юна зірка Барселони продемонстрував високий рівень гри у протистоянні з левантійцями.

Ансу Фаті став наймолодшим гравцем в історії Прімери, який відзначився голом та асистом в одному матчі, стверджує MisterChip.

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Форвард Барселони зробив це у віці 16 років і 318 днів. Матч проти Валенсії став дебютним для Фаті в основі каталонського клубу, і він цілком виправдав довіру Ернесто Вальверде. За стартові сім хвилин він встиг забити гол і віддати результативну передачу на Френкі де Йонга.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що вундеркінда хочуть запросити до молодіжної збірної Іспанії.

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