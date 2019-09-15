Вальверде назвал игру 16-летнего Фати "ненормальной", однако не хочет сравнивать его с Месси

Наставник Барселоны прокомментировал впечатляющую игру юного Ансу Фати в матче против Валенсии.

"Самое главное впечатление от матча – это настойчивость, с которой команда давила и пыталась забить. В некоторых эпизодах мы могли пропустить из-за того, что оставляли слишком много пространства. А в группе атаки Валенсии собраны очень быстрые игроки. Мы давили и провели хороший второй тайм .

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Быть игроком Барселоны непросто. Фати постоянно сконцентрирован и хорошо себя проявляет. Это ненормально – забивать почти первым касанием, вторым отдавать голевой пас, а третьим почти отличиться еще раз. Если он будет продолжать работать так же много, то он принесет нам еще немало пользы.

Меня не волнуют сравнения Месси и Фати. Это может сработать как пуля, переполненная воздухом. Она может лопнуть

Нам должно быть безразлично, на каком поле мы играем. Мы должны переезжать с места на место и пытаться делать одно и то же – побеждать", – приводит слова Вальверде Marca.

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