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Вальверде: Хочемо пройти далі і зробимо для цього все можливе

26 лютого 22:44 80 Читать на русском
Вальверде: Хочемо пройти далі і зробимо для цього все можливе
Ернесто Вальверде / Фото: AS

Наставник Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу-відповіді Кубка Іспанії проти мадридського Реала.

"Це півфінал, це Класіко, і ми хотіли б пройти далі. Це буде складно, ми маємо мету, і в цій грі треба зробити все, щоб наблизитися до неї.

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Для проходу в наступний етап нам треба забити, тому ми будемо агресивні в атаці, але й не будемо забувати про захист. Один гол може бути вирішальним.

Артур вчора провів лише частину тренування, нам потрібно його берегти. Хоча раніше я дуже розраховував на його участь у матчі.

VAR лише позитивно впливає на футбол, але я впевнений, що гра подарує безліч інших тем для розмови", – цитує Вальверде AS.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

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Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Реал Мадрид - Барселона
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