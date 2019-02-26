Вальверде: Хотим пройти дальше и сделаем для этого все возможное

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча Кубка Испании против мадридского Реала.

"Это полуфинал, это Класико, и мы хотели бы пройти дальше. Это будет сложно, мы имеем цель, и в этой игре нужно сделать все, чтобы приблизиться к ней.

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Для прохода в следующий этап нам надо забить, поэтому мы будем агрессивны в атаке, но и не будем забывать о защите. Один гол может быть решающим.

Артур вчера провел только часть тренировки, нам нужно его беречь. Хотя я очень рассчитывал на его участие в матче.

VAR только положительно влияет на футбол, но я уверен, что игра подарит множество других тем для разговора", – цитирует Вальверде AS.

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