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Вальверде: Хотим пройти дальше и сделаем для этого все возможное

22:48 18 Читати українською
Вальверде: Хотим пройти дальше и сделаем для этого все возможное
Эрнесто Вальверде / Фото: AS

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча Кубка Испании против мадридского Реала.

"Это полуфинал, это Класико, и мы хотели бы пройти дальше. Это будет сложно, мы имеем цель, и в этой игре нужно сделать все, чтобы приблизиться к ней.

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Для прохода в следующий этап нам надо забить, поэтому мы будем агрессивны в атаке, но и не будем забывать о защите. Один гол может быть решающим.

Артур вчера провел только часть тренировки, нам нужно его беречь. Хотя я очень рассчитывал на его участие в матче.

VAR только положительно влияет на футбол, но я уверен, что игра подарит множество других тем для разговора", – цитирует Вальверде AS.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
до матча
22
час
:
41
мин
Барселона
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Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Реал Мадрид - Барселона
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