Реал – Барселона: прогноз на матч Кубка Іспанії

Барселона та Реал Мадрид зустрінуться в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Реал – Барселона відбудеться 27 лютого на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Реал – Барселона, прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії:

William Hill вважає команду Ернесто Вальверде фаворитом поєдинку. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.40. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3.60, а перемога Реала оцінюється у 2.70.

Bwin виставили схожі котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 2.65, а на вікторію гостей пропонують коефіцієнт 2.45. На нічию – 3.50.

Нагадаємо, в першому півфінальному матчі на Камп Ноу команди зіграли внічию 1:1

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Цікаво, що вже за кілька днів суперники знову зійдуться на полі мадридського стадіону – цього разу вже в чемпіонаті Іспанії. Даний поєдинок пройде 2 березня.