"Ґвалтівник та педофіл": футболістка пояснила жорстку акцію протесту через вшанування пам'яті Дієго Марадони
Паула Дапена, гравчиня іспанського Віяхес Інтерріас, влаштувала справжню акцію протесту через хвилину мовчання на честь Дієго Марадони.
Футболістка демонстративно сіла на газон та повернулась спиною до трибун, коли команди проводили хвилину мовчання на честь Дієго Марадони.
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Пізніше дівчина пояснила свої дії: "Мої товаришки по команді дивилися на мене і сміялися, бо думали, що я цього не зроблю. Кілька днів тому, у День боротьби з гендерним насильством, ці жести не проводили, і якщо хвилина мовчання не спостерігалася на підтримку жертв, я не хочу робити це на честь кривдника.
Я сказала, що відмовилася вшановувати хвилиною мовчання ґвалтівника, педофіла та кривдника, і мені довелося сісти на газон і повернутися спиною. Щоб бути футболістом, ти повинен бути перш за все людиною і мати цінності, які перевищують такі навики, як у нього. Ми знаємо, що він володів вражаючими футбольними талантами", – наводить слова футболістки Marca з посиланням на Pontevedra Viva.
Зазначимо, що матч для Дапени склався дуже невдало – її команду знищили із рахунком 10:0.
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