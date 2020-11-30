Футболістка демонстративно сіла на газон та повернулась спиною до трибун, коли команди проводили хвилину мовчання на честь Дієго Марадони.

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Пізніше дівчина пояснила свої дії: "Мої товаришки по команді дивилися на мене і сміялися, бо думали, що я цього не зроблю. Кілька днів тому, у День боротьби з гендерним насильством, ці жести не проводили, і якщо хвилина мовчання не спостерігалася на підтримку жертв, я не хочу робити це на честь кривдника.

Я сказала, що відмовилася вшановувати хвилиною мовчання ґвалтівника, педофіла та кривдника, і мені довелося сісти на газон і повернутися спиною. Щоб бути футболістом, ти повинен бути перш за все людиною і мати цінності, які перевищують такі навики, як у нього. Ми знаємо, що він володів вражаючими футбольними талантами", – наводить слова футболістки Marca з посиланням на Pontevedra Viva.

Зазначимо, що матч для Дапени склався дуже невдало – її команду знищили із рахунком 10:0.

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