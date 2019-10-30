"Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі". Правила життя Дієго Марадони

30 жовтня відзначає свій день народження легенда Наполі, Боки Хуніорс і збірної Аргентини. "Футбол 24" зібрав цитати Ель Дієго про Пеле, наркотики і навіть Папу Римського.

Я – футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо.

Футбол – гра задоволення та радості, і гравці тут не повинні відчувати стрес. Стрес – це для тих, хто все життя проводить за робочим столом.

Господь наділив мене хорошою грою. Ось чому я щоразу хрещуся, коли виходжу на поле. Мені здається, я підведу його, якщо не зроблю цього.

Бог допомагає лише тим, хто допомагає собі сам.

Щоб всього цього досягти, мені довелося важко працювати. Якщо хтось заперечує цей факт – він може поцілувати мене в дупу.

У Неаполі все йшло для мене так добре, бо я приніс людям те, чого у них не було: паси п'ятою, обводки і титули, але – найголовніше! – я дав їм можливість пишатися. Бо перед моїм приходом ніхто не хотів зв’язуватися з Неаполем.

Щоб заспокоїтися, я підняв очі вгору, до неба, але побачив на одній із трибун плакат: "Con la diez? Dios. Хто під десятим номером? Бог".

Тренер, який святкує перемогу своєї команди, повинен робити це таким чином, щоб не засмутити суперника ще більше.

Немає сенсу сперечатися про те, хто кращий – я чи Пеле. Будь-хто скаже, що я.

Я б порадив Пеле повернутися назад до свого музею.

Навіть у Бразилії Пеле – другий в списку найкращих спортсменів після Айртона Сенни. Він приречений бути другим.

Скажіть Пеле, нехай повернеться у музей. Він сказав, що Неймар кращий за Мессі? Напевно, Пеле випив не ту таблетку.

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Сотні таких же хлопців, як Бекхем, грають по всьому третьому світу на запорошених вуличних майданчиках.

Девід завжди був дуже зайнятий своїми "Spice Girls", але часом він таки знаходив час для гри у футбол. І робив він це дуже добре. Однак Бекхем дечим провинився перед своєю національною збірною...

Спробувавши наркотики вперше, ти швидко розумієш: це те, з чим тобі скоро доведеться битися кожен день. Вони викликають ейфорію – таку, наче ти щойно виграв чемпіонат. І ось ти вже думаєш: яка різниця, що буде завтра, адже сьогодні я чемпіон.

У психіатричній клініці, де я лікувався, один вважав себе Наполеоном, інший – Сан-Мартіном. А мені ніхто не вірив, що я – Марадона.

Я просрав усе, що в мене було. Тепер я просто хочу насолоджуватися сімейним життям.

Наркотики змусили мене пропустити найважливіше: зростання доньок. І цього я собі не пробачу ніколи.

Якщо наречені моїх доньок змусять їх заплакати хоча б кілька разів, з кожним із них, напевно, станеться нещасний випадок.

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Я ніколи не зраджував своїй дружині. Але якби це й сталося, я нізащо не зізнався б у цьому.

Добре, що у світі є гомосексуалісти. Вони залишають нам більше красивих жінок.

Всім, хто критикує мене, доведеться рано чи пізно зжерти свої слова.

Я завжди був готовий трохи пожертвувати вболівальникам – на банери і вино, але ж не так, щоб вони озолотилися! Якщо ти платиш – тебе підтримують; не платиш – криють матом. Я ніколи не платив за підтримку. Так вбивається пристрасть.

Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі.

Мессі не потрібно вигравати чемпіонат світу, щоб вважатися феноменом. Годі вже про це, дайте йому спокій.

У мене з самого початку був свій ігровий стиль, і це те, в чому я поки можу залишатися кращим, ніж Мессі.

Гвардіола – справжній феномен, але не змушуйте мене вірити у казку про те, що він створив "тікі-таку". Її першим винайшов Кройф.

Моурінью – мій друг. Для мене Жозе – найкращий, тому що він знає, що ви збираєтеся сказати до того, як ви це скажете.

Головний тренер збірної Італії йде працювати в Челсі. Для мене те, що відбулось, огидно і ганебно.

Я б віддав руку, щоб знову працювати зі збірною. Або навіть своє життя. Думаю, що у мене є шанс повернутися на цю посаду.

Так, я пішов проти Папи Римського. Приїхав до Ватикану і побачив дах із золота. А потім почув, як Папа каже про те, що Церква піклується про бідних дітей... Але, чорт забирай, продай дах, зроби хоч що-небудь!

Ватикан для мене – це суцільна брехня.

Кожен, хто обікрав злодія, заслуговує прощення.

Мені багато разів пропонували піти в політику, а я сказав їм "ні", тому що не годжуся для того, щоб красти у людей.

У світі політики за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!

Аргентина – це я.

Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти в своїй країні.

Мати вважає, що я найкращий. А я ніколи не суперечу матері.

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