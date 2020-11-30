Футболистка демонстративно села на газон и вернулась спиной к трибунам, когда команды проводили минуту молчания в честь Диего Марадоны.

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Позже девушка объяснила свои действия: "Мои напарницы по команде смотрели на меня и смеялись, думая, что я этого не сделаю. Несколько дней назад, в День борьбы с гендерным насилием, эти жесты не проводили, и если минута молчания не наблюдалась в поддержку жертв, я не хочу делать это в честь обидчика.

Я сказала, что отказалась чествовать минутой молчания насильника, педофила и обидчика, и мне пришлось сесть на газон и повернуться спиной. Чтобы быть футболистом, ты должен быть прежде всего человеком и иметь ценности, которые превышают такие навыки, как у него. Мы знаем, что он владел впечатляющими футбольными талантами", – приводит слова футболистки Marca со ссылкой на Pontevedra Viva.

Отметим, что матч для Дапэн сложился очень неудачно – ее команду уничтожили со счетом 10:0.

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