Кубок Испании, 1/8 финала

Валенсия – Сельта – 1:3

Голы: Пепелу, 29 (п.) – де ла Торре, 13, Дувикас, 18 (п.), 80

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В борьбе за четвертьфинал кубка Испании сошлись Валенсия и Сельта. "Кельты" в Ла Лиге балансируют над зоной вылета, поэтому успех в кубковом турнире был хорошей возможностью спасти сезон. "Летучие мыши" надеялись на поддержку собственных болельщиков, а четырехматчевая беспроигрышная серия в Примере добавляла уверенности. Украинский форвард Роман Яремчук вернулся в заявку после гриппа, но остался на скамейке запасных.

Хозяева начали агрессивнее, но еще к середине первого тайма горели 0:2. Сначала ошибку допустил кипер Валенсии, пойдя на перехват после навеса с углового – Хауме Доменек в прыжке махнул рукой мимо мяча, тот отскочил к де ла Торре, который пяткой элегантно переправил сферу в сетку.

Уже через 2 минуты Диего Лопес ударил сзади по ногам Мигеля Родригеса в своей штрафной и арбитр назначил пенальти. Дувикас с отметки легко переиграл соперника. На экваторе тайма Пепелу возродил интригу, с одиннадцатиметрового наказав Сельту за игру рукой – 1:2.

После перерыва хозяева были острее, создали ряд опасных моментов, но завершить комбинацию точным ударом не удавалось. Сельта, которую вполне устраивал счет, сделала ставку на быстрые контратаки.

На последние 15 минут Рубен Бараха выпустил Яремчука. Украинец мог отличиться уже в первой атаке, когда замыкал навес от партнера – мяч во время удара немного срезался с ноги, но даже этого хватило, чтобы кипер Сельты в сумасшедшем прыжке доставал сферу из-под перекладины. Через некоторое время гости забили в третий раз, поставив точку в матче – Дувикас головой замкнул роскошную передачу от де ла Торре. Уже в добавленное время Паулиста выпрыгнул выше других после навеса с углового, но пробил над перекладиной ворот "кельтов".

Сельта идет дальше в Кубке Испании, а Валенсия сосредоточится на выступлениях в чемпионате.

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