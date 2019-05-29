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Валенсія хоче повернути Деніса Суареса в Прімеру

19:28 233 Читать на русском
Валенсія хоче повернути Деніса Суареса в Прімеру
Деніс Суарес / Фото ФК Арсенал

Півзахисник Арсенала Деніс Суарес може продовжити кар'єру в Валенсії.

Валенсія зацікавлена в послугах Деніса Суареса, повідомляє superdeporte.es.

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Права на 25-річного хавбека належать Барселоні, але останні півроку іспанець провів в оренді, захищаючи кольори лондонського Арсенала.

Деніс не зміг закріпитись в основному складі "канонірів", тому клуб не має наміру продовжувати оренду гравця.

За Арсенал Суарес провів лише 4 матчі в рамках чемпіонату Англії, але результативними діями не відзначався.

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