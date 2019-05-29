Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей

Барселона за 1 день то "міняла" Вальверде на Мартінеса, то "повертала" назад – Неймар новий трансферний хедлайнер

Барселона не звільнятиме Ернесто Вальверде. Навіть журналіст RAC1 Серхіо Ромеро, який першим запустив цю чутку, вже попросив вибачення "за плутанину". Натомість трансфери Барси залишаються гарячою темою №1.

Тренер врятований

"Барселона звільняє Вальверде" – новина, яка підірвала іспанські, а з ними світові ЗМІ протягом 28-го травня. Уже й тренерський штаб "призначали". Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес мав би замінити Ернесто, а в допомогу йому сватали екс-форварда "синьо-гранатових" Анрі. Як виявилось, це була буря у склянці води. Наставник, який привів каталонців до двох поспіль чемпіонств, зберігає посаду навіть попри провали у Кубку Іспанії та ЛЧ. "Вальверде врятований" – сьогоднішній заголовок ранкового видання Sport.es якнайкраще ілюструє ситуацію. Хоча тиск був шалений. Чутка не взялась з повітря.

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Голову тренера вимагали каталонські ЗМІ, але й всередині клубу (значна частина ради директорів відкрито виступала за відставку, звідси й витоки у пресу) було неспокійно. Президент Бартомеу не ризикнув ламати все і зразу. Можливо, просто не домовились з новим наставником. Можливо, дадуть останній шанс. Наразі обмежиться тим, що директорат Барселони проведе жорсткий аналіз помилок Вальверде та усього сезону загалом. Не варто очікувати водороздільних рішень.

Розмови з ключовими гравцями (Мессі, Піке, Альба і Ракітіч) та віце-президентом стали вирішальним фактором – усі вони підтримали екс-тренера Атлетіка. Деякі інші гравці, які висловлювали свої сумніви щодо нинішнього тренерського штабу, навпаки, можуть піти першими. Бартомеу в будь-якому разі переконаний, що у двох фатальних поразках винен не тільки ентренадор. Якби проблема була тільки в наставнику, Ернесто вже б не повернувся на Камп Ноу.

Президент не хоче скандального і травматичного звільнення – воно могло б відбутись лише добровільно. Він хоче, аби Вальверде залишився, тричі за останні тижні підтримав свого наставника, який також заявляв про готовність продовжувати. Остаточне рішення публічно оголосять після їхньої особистої зустрічі. А вона, як очікують, буде дуже довгою і важкою, хоча й не повинна принести революційних змін.

Неймар замість Дембеле? Нові дані

Увечері світ облетіла нова чутка від RAC1 про можливий обмін Дембеле на Неймара, але схоже і тут більше шуму з нічого. За інформацією авторитетного Mundo Deportivo, Барса не зацікавлена у такому розвитку подій. Бартомеу не зустрічався ні з гравцем, ні з його батьком. ПСЖ не має наміру продавати бразильця, якого купив саме в Барси. Утім сам Неймар погано ладнає з головним тренером парижан. Томас Тухель з радістю б проміняв його на Усмана Дембеле, з яким працював у Дортмунді, але більше схоже на те, що обидва мучитимуться далі разом.

Барса готова до продажу француза, проте лише за дуже великі гроші – щоб відбити затрачені на нього кошти, прийматимуть пропозиції приблизно на рівні 125 млн євро. Постійні фізичні проблеми екс-вінгера Борусії Д, а також його не завжди відповідне ставлення до роботи могли б наблизити трансфер. Однак для катарських шейхів Неймар залишається головним і безцінним активом не на продаж.

До того ж, Дембеле отримав останній шанс – Усман зізнався своїм друзям, що залишається на Камп Ноу. Утім, боси каталонського клубу більше не закриватимуть очі порушення дисципліни і відсутність професіоналізму.

Грізманн дуже злий на гравців Барси

Каталонці перебувають на шляху плану Б, який передбачає придбання форварда, здатного грати на флангах. Це не виключає появи чемпіона світу з Атлетіко. Утім, Антуан Грізманн, який уже попрощався з мадридцями, злий і обурений реакцією відверто негативною роздягальні Барселони на свій можливий прихід. Подейкують, лідери "блаугранас" заветували цей перехід.

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Холодна публічна реакція Піке та Мессі, коли їх питали про 120-мільйонне підписання перед фіналом з Валенсією, вилили відро холодної води на француза. Антуан не розуміє причин такої ситуації і навіть намагався навести мости з можливими майбутніми одноклубниками, але без особливого успіху. Грізманн тепер ризикує опинитись у дуже неприємній ситуації. Сказав "папа" Атлетіко, коли його не хоче Барса, а про предметний інтерес інших клубів також не дуже чутно.

Де Лігт віддаляється через апетити Райоли?

Барселона хотіла б придбати 19-річного капітана Аякса, але божеволіти з фінансами не має наміру. Ювентус, Баварія і Манчестер Юнайтед у грі, і це може підвищити ставки до захмарних розмірів. ПСЖ також націлився на центрального захисника збірної Нідерландів, позаяк не проти насолити каталонцям через втрачені нагоди підписати іншого аяксида Френкі Де Йонга та ситуацію з Рабйо, якого неможливо втримати через інтерес чемпіонів Іспанії. Ціна вже зросла до 85 млн.

МЮ начебто готовий запропонувати Де Лігту 17 млн євро за сезон, а його агенту круті підйомні. Міно Райола, який ледь не переніс Ярмоленка в ПСЖ, може отримати понад 10 мільйонів премії за трансфер свого клієнта. Барселона не планує вестись на штучний аукціон знаменитого агента, який хоче накрутити ціну трансферу, зарплату гравця і комісію для себе. Тим паче, що позиція центрбека не є пріоритетною для підсилення.

Деніс Суарес – очікування Барси і реальність

Валенсія може підписати іспанського півзахисника після того, як той повернеться з оренди в Арсеналі. Наставник "кажанів" Марселіно цінує Деніса з часів спільної роботи у Вільяреалі. Барселона вимагає 30 мільйонів євро, але Валенсія вважає це перебором. Сторони повинні знову сісти за стіл переговорів найближчим часом, аби обміркувати реальніші суми повноцінного трансферу.

Запасний воротар приносить 25 мільйонів

Бенфіка завершує угоду щодо Яспера Сіллессена. Президент лісабонського клубу вже вирушає в Барселону. Сіллессен не перейде в Манчестер Юнайтед і Валенсію, які також боролись за нього. Каталонці отримають за свого воротаря №2 непогане відшкодування – 25 млн євро.

Втерти носа Реалу не вийде, а Коутінью і Ко на вихід

Ферлан Менді не перейде в Барсу. Реал Мадрид дуже близький до підписання заміни Марсело, яка може обійтися у 30 млн євро – на 20 мільйонів дешевше, ніж очікували.

Філіпе Коутінью може повернутись в АПЛ, але доносяться і такі чутки, що Барселона запропонувала бразильця в обмін на Неймара. Якщо Дембеле нікуди не йде, екс-вінгер Ліверпуля має невеликі шанси залишитися на Камп Ноу. Відсутність відставки Вальверде малює погані перспективи для іншого вінгера – Малком також може покинути "більше ніж клуб" улітку.

Півзахисник збірної Португалії Андре Гомеш може стати партнером Ярмоленка у Вест Хемі, якщо той заплатить 30 млн євро – в Барси якась особлива любов до цієї цифри. Арсенал також претендує на гравця, який не має майбутнього в Каталонії. Іван Ракітіч має високу зарплатню. Це ускладнює його продаж, адже на світі небагато команд, які потягнуть 8 млн євро для 31-річного гравця.

Що ж, саме робота над придбаннями і продажами буде головною турботою Бартомеу і Ко, і потреба оновити склад стала, схоже, додатковим аргументом на користь Вальверде – клуб не має часу шукати нового тренера. Трансферна революція скасовується і стає еволюцією як мінімум у деяких з головних питань, але далі буде не менш гаряче.