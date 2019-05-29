Валенсия хочет вернуть Дениса Суареса в Примеру

Полузащитник Арсенала Денис Суарес может продолжить карьеру в Валенсии.

Валенсия заинтересована в услугах Дениса Суареса, сообщает superdeporte.es.

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Права на 25-летнего хавбека принадлежат Барселоне, но последние полгода испанец провел в аренде, защищая цвета лондонского Арсенала.

Денис не смог закрепиться в основном составе "канониров", поэтому клуб не намерен продлевать аренду игрока.

За Арсенал Суарес провел лишь 4 матча в рамках чемпионата Англии, но результативными действиями не отличался.

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