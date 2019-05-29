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"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою Шахтаря

19:02 101 Читать на русском
"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою Шахтаря
Челсі – Арсенал 29 травня 2019: Унаї Емері готується до фіналу ЛЄ 2018/19
Тарас Котів Тарас Котів

Головний тренер Арсенала напередодні фіналу Ліги Європи 2018/19 проти Челсі дав ґрунтовне і цікаве інтерв'ю іспанському El Mundo. Унаї Емері про найкращих гравців і тренерів світу та не тільки.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Арсенал на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. В Англії переконані, що столиця Азербайджану – далеко не найкраще місце для проведення фіналу ЛЄ, в якому міг би зіграти вірменський футболіст. Генрік Мхітарян навіть не поїхав у Баку. Причому для команди екс-півзахисника донецького Шахтаря цей матч ще важливіший, ніж для Челсі, який уже потрапив у Лігу чемпіонів 2019/20. Для "канонірів" єдиний шанс повернутись в ЛЧ – тільки перемога над Челсі. Екс-наставник Євгена Коноплянки в Севільї торкнувся також теми своїх попередніх клубів.

Челсі – Арсенал: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи

Чому в АПЛ легше, ніж... в Іспанії та Франції

Чи я змінився? Я б сказав, що на мене менше тиснуть. Мені тут легше. Арсенал – великий клуб, але при цьому дуже доброзичливий і ласкавий. Кожен хоче допомогти мені. Повага – перша річ, яку тут відчуєш. Відсутність цього відчуття раніше? Наведу тобі один приклад. Коли я тільки приїхав у Париж і намагався розмовляти французькою, з мене насміхалися. Тому спілкування виходило в мене не найкращим.

У Лондоні розмовляю елементарною англійською, і кожен мені посміхається, дякуючи за мої зусилля. У Лорка Депортіво я відчував, що треба перемагати, аби вижити і тебе не звільнили. Щось схоже було в Альмерії та Валенсії. Всюди не було комфортних умов для розвитку, був тільки стрес необхідності перемагати.

ПСЖ і 1:6 в ЛЧ – якби був VAR, ми б пройшли Барсу

Спочатку в Парижі мої справи йшли не найкращим чином. Я сказав про це президенту Аль-Хелаїфі. Він відповів, щоб я не переймався, адже це довготривалий проект на 2 роки. Ми виграли чемпіонат Франції та 2 Кубки, але керівництво вимагало чогось особливого в Лізі чемпіонів. Ми перемогли Барселону в першій грі, але в підсумку вилетіли після 1:6. Через рік нам трапився Реал.

Якби тоді був VAR, ми б пройшли Барсу, а перший гол Мадрида не зарахували б. Цікаво, що цього року VAR відіграв ключову роль у протистоянні ПСЖ з Манчестер Юнайтед. Я розмовляв про це з президентом паризького клубу під час останньої зустрічі. В Арсеналі вперше маю відчуття, ніби будую щось, коли перемагаю, а не просто борюся за роботу. Навіть коли програємо, відчуваю повагу.

Наскільки боляче було після 1:6 від Барси? Кожен досвід нас збагачує. Були якісь мої помилки, якісь – судді. Є речі, які не можеш контролювати. Я виступаю цілком за впровадження VAR, бо він вносить більше справедливості у футбол, але треба покращити його інтерпретацію.

Чому Арсенал – у топ-10 найкращих в Європі

Ми точно повоюємо за трофеї! Венгер виконав блискучу роботу, але потроху втратив ген конкуренції. Саме для цього Рауль Санлеї і сім'я Кронке мене працевлаштували. Економічний потенціал Манчестер Сіті та Юнайтед, а також Ліверпуля – значно вищий, ніж нас. Однак завдяки нашим історії, фанатам і цінностям Арсенал перебуває у топ-10 найкращих клубів Європи. Ми повинні докласти всіх зусиль, аби там втриматися.

Топ-5 найкращих гравців планети

Фінал у Баку – перший крок не лише для цього, а й для повернення в ЛЧ. Азар здатен вигравати трофеї для Челсі, як Мессі для Барселони. Те саме стосується Роналду, Неймара і Салаха. Для мене це 5 найкращих гравців світу. Манчестер Сіті вдруге поспіль виграв чемпіонат Англії, але я вважаю, що це заслуга команди. Їх можна порівняти з хором, як і Тоттенхем, незважаючи на внесок Кейна і Сона.

Чому АПЛ змінила Прімеру у фіналах єврокубків

Є пояснення, чому 4 англійські команди грають у фіналах ЛЄ і ЛЧ. АПЛ – це найвищий рівень, якщо говорити про доходи, а вони впливають на трансфери. Ти скажеш, що ні Мессі, ні Роналду, ні Неймар, яких вважаю трьома найкращими, не грають у Прем'єр-лізі? Так, але якщо говорити про тих, які йдуть після топ-3 гравців, то найбільше таких виконавців саме тут.

Найкращі тренер світу – хто вони

Крім того, тут дуже універсальне змагання, якщо говорити про стилі гри. До того ж, тут ми маємо найкращих тренерів світу: Гвардіола, Клопп, Почеттіно, раніше Моурінью. Протягом років пріоритетом була перемога в АПЛ, а єврокубки ставали приємним додатком. Власне це і змінилося тепер. Тепер вони більше дивляться на Лігу чемпіонів – трофей, який стає більш бажаним.

Скандал з відсутністю Мхітаряна

Ані громадяни Вірменії не почуваються безпечно в Азербайджані, ані навпаки. Їм нібито гарантують безпеку, але вони її так не відчувають. Вибір Баку як місця проведення фіналу Ліги Європи 2018/19 був помилкою. Однак проблемою є не УЄФА, а політика. Ми повертаємось до питання націоналізму.

У Країні Басків у нас був дуже важкий політичний конфлікт. Я почуваюсь і баском, і іспанцем, не відчуваю з цим жодних проблем, та ви повинні докладати зусиль для інтеграції. Зараз я роблю це в Англії як іспанець.

Бар'єр, який не міг зламати – у Севільї було інакше

В Англії ти повинен усе робити з високою інтенсивністю. Якщо не граєш інтенсивно, програєш. Потрібно поставити якість на регулярну основу. У Франції це так не працює. Там є лише кілька важливих матчів у визначені моменти сезону. Це бар'єр, який я не міг зламати, з причин, про які говорив раніше. Це нагадує мою роботу в Севільї. Тамтешній президент сказав мені, що для фанатів важливо дійти до кінця сезону зі спогадами про якісь яскраві моменти. Стабільність відходила на другий план.

В Англії таке не проходить. Іспанський футбол домінував завдяки своїй якості. Там та ж технологія, але менша інтенсивність і швидкість, ніж в АПЛ. Єврокубки вказують на це. Саме тому ми маємо 4 клуби з Англії у фіналах ЛЧ і ЛЄ.

Стиль Арсенала – хотів би, щоб це був хамелеон

Я хочу, щоб моя команда була здатною як атакувати позиційно і володіти м'ячем, так і контратакувати. Для першого підходить Озіл, який вміє відкривати простір, для другого – Обамеянг. Хочу, щоб Арсенал став схожим на хамелеона. Фінали зазвичай вимагають від тебе мати більше ніж один тактичний план.

blog_ava
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