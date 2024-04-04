Валенсія у виїзному матчі проти Гранади не могла розраховувати на Яремчука. Роман зазнав пошкодження й не зіграє до 20 квітня – як мінімум. Його допомоги "кажанам" сильно бракувало.

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Відкрити рахунок до перерви командам не вдалося, та і за 30 хвилин після неї на табло світились "нулів". Моментів практично не виникало, за винятком шедеврального пострілу Гумбау метрів з 35-ти – Жерар поцілив у дальню хрестовину. У Валенсії пригадується хіба що добивання на 73-й хвилині у виконанні Васкеса, коли той з лінії воротарського пробив над порожніми воротами

Здавалося, що "насридам" вдасться втримати нічию, однак на 77-й хвилині гості таки забили гол. Бойє вибив подачу "кажанів" з кутового, а м'яч на лінії штрафного прийняв Алмейда. Другим дотиком Уго спрямував сферу в правий нижній кут – 0:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Валенсія набрала 44 очки, обійшла Бетіс на 2 залікових бали й піднялась на сьому сходинку в турнірній таблиці. Гранада ж залишається на передостанній позиції, відстаючи від рятівної 17-ї на 14 пунктів. Безвиграшна серія андалусійців досягла 11-ти турів.

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