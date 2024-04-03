"Кажани" не змогли орендувати Рафу Міра і планували зберегти у своєму складі українця. Утім, повноцінний трансфер Романа Яремчука виглядає нереалістично, а на другу оренду вмовити Брюгге буде вкрай важко.

"Яремчук – велика втрата": тренер Валенсії засмучений травмою українця

Як повідомляє El Chiringuito TV, Валенсія вже підшукала заміну українцю. "Кажани" націлилися на форварда Леванте Фабрісіо Сантоса. Бразилець має контракт з клубом до 2027 року. В угоді передбачені відступні за гравця у розмірі 20 мільйонів євро.

Леванте наразі виступає в Сегунді. Сантос за свій клуб відіграв у поточному сезоні у 20 матчах у всіх турнірах. В активі бразильця чотири голи та одна результативна передача.

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