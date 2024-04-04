Валенсия в выездном матче против Гранады не могла рассчитывать на Яремчука. Роман получил повреждение и не сыграет до 20 апреля – как минимум. Его помощи "летучим мышам" сильно не хватало.

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Открыть счет до перерыва командам не удалось, да и через 30 минут после него на табло светились "нули". Моментов практически не возникало, за исключением шедеврального выстрела Гумбау метров с 35-ти – Жерар попал в дальнюю крестовину. У Валенсии вспоминается разве что добивание на 73-й минуте в исполнении Васкеса, когда тот с линии вратарской пробил над пустыми воротами

Казалось, что "насридам" удастся удержать ничью, однако на 77-й минуте гости таки забили гол. Бойе выбил подачу "летучих мышей" с углового, а мяч на линии штрафной принял Алмейда. Вторым касанием Уго направил сферу в правый нижний угол – 0:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Валенсия набрала 44 очка, обошла Бетис на 2 зачетных балла и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице. Гранада же остается на предпоследней позиции, отставая от спасительной 17-й на 14 пунктов. Безвыигрышная серия андалусийцев достигла 11-ти туров.

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