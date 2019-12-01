Вакуленко: Потрібно, напевно, сходити до церкви – я лише оговтався і знову завдали удару в голову

Захисник львівських Карпат поділився враженнями від програного матчу 16-го туру чемпіонату України проти Зорі (2:0).

"Хотіли взяти у Запоріжжі залікові бали, однак не вийшло. Зоря – дуже хороша команда. Вважаю, що вони грають на рівні київського Динамо. Зрозуміло, що донецький Шахтар на голову вище від усіх, але якщо порівнювати з киянами, то Зоря точно грає не гірше. Результат говорить сам за себе.

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У першому таймі по одному стовідсотковому моменті мали ми та суперник. По перерві пропустили гол зі стандарту, дуже прикро, тому що вже у другому матчі поспіль пропускаємо голи за подібних обставин. Наприкінці матчу вже побігли всіма силами вперед, щоб відігратись, адже хотіли зачепитись бодай за нічию.

Зоря – Карпати – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що ми організовано та дисципліновано грали. Можливо, більше від оборони, але це через те, що Зоря, повторюсь, дуже міцна команда, тому на виїзді з ними хотіли зіграти на контратаках. До першого пропущеного м’яча у нас це виходило та й наприкінці матчу у нас були ще моменти, потрібно було лише віддати останній пас або завдати фінального удару. Після першого голу нам було дуже важко, але ми боролись до кінця, бились, йшли в атаку.

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Потрібно, напевно, сходити до церкви, тому що кожну гру я завершую з ушкодженням. Але нічого страшного – це футбол, а не шахи. Тільки після минулої гри оговтався – і тут знову завдали удар у голову. Що ж, значить буду сильнішим...", – цитує Вакуленка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру Карпати на виїзді поступились луганській Зорі 0:2. Львів’яни не можуть перемогти вже у дев’ятому матчі поспіль і, набравши 11 очок, посідають передостанню сходинку турнірної таблиці. Зоря, завдяки цій перемозі, йде другою.

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