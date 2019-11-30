Зоря впевнено переграла Карпати та піднялася на другу сходинку в УПЛ

Луганська Зоря здолала львівські Карпати (2:0) в рамках 16-го туру Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

У Запоріжжі зійшлися команди з різних полюсів таблиці. Як і належить фавориту, луганці активніше розпочали поєдинок. Щоправда, спочатку підопічні Віктора Скрипника обмежилися контролем м'яча. Та вже фактично перший шанс забити став супермоментом Зорі. Це Михайліченко на 8-й хвилині несподівано наважився на дальній удар і лише перекладина врятувала львів'ян!

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А ще за кілька хвилин рятувати Карпати довелося вже Кудрику, коли Лєднєв після слаломного проходу редутів "левів" цілив у ворота гостей. Далі в епіцентрі подій опинився Кабаєв, але після його проходу та прострілу знову на висоті виявився голкіпер львів'ян. Здавалося, що матч уже дозрів до взяття воріт, але луганцям відверто не щастило. На 28-й хвилині Кудрик витягнув із правого кута небезпечний удар Лєднєва, а ще за кілька хвилин Кабаєв не зміг влучити у порожні ворота після того, як обіграв ледь не всю оборону Карпат.

Ще один момент до перерви виник стараннями Кочергіна. Владислав протягнув м'яч і пробив з-за меж штрафного, Кудрик відбив перед собою, та зіграти на добиванні ніхто з луганців не зумів. А на 41-й хвилині "зелено-білі" зобов'язані були карати господарів за марнотратство: Бойчук утік в контратаку після обрізки того ж Кочергіна, прибрав на замаху Абу Ханну та потужно пробив – перекладина!

Отримавши настанови тренерського штабу в перерві, гравці Зорі зробили правильні висновки. І вже на 54-й хвилині луганцям вдалося відкрити рахунок, коли Віталій Вернидуб переміг у силовій боротьбі під час подачі кутового та головою відправив м'яч у сітку – 1:0. До слова, центрбек голом відзначив свій 200-й поєдинок за команду з Луганська.

Тут же подвоювати перевагу господарів міг Русин. Орендований у Динамо форвард класно бив із правого краю штрафного, але Кудрик записав до свого активу черговий сейв. Пропущений м'яч, однак, знітив гостей. Упродовж тривалого часу львів'яни мали в активі лише одну напівнагоду в другі 45 хвилин – удар Кльоца зі штрафного в руки Шевченку.

Тим часом Зоря продовжувала марнувати момент за моментом. Кочергін, Кабаєв, Лєднєв – усі вони могли забезпечити луганцям комфортнішу перевагу. Апогеєм проблеми з реалізацією став епізод в районі 80-ї хвилини, коли Русин опинився у штрафному майданчику суперника в ситуації 3 проти 2-х, але забарився з рішенням і втратив м'яч.

Якщо б опонентом команди Скрипника був сильніший колектив, то майже напевне Зоря була б покарана за всі змарновані шанси. Та Карпати так і не створили серйозних моментів біля воріт Шевченка, а під завісу матчу таки пропустили вдруге. Це Кочергін пасом із меж штрафного вивів партнера на порожні ворота, а Русин пробив в один дотик – 2:0.

Отже, Зоря завдяки перемозі поки тимчасово піднялася на 2-ге місце в таблиці, набравши 31 очко за 16 турів. У неділю посунути луганців спробує київське Динамо. Тим часом Карпати посідають 10-те місце (11 балів), випереджаючи земляків із Львова за додатковими показниками.

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