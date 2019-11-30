Санжар: Гравці Карпат психологічно не готові

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився враженнями від поразки від Зорі в матчі 16-го туру УПЛ (0:2).

"Вітаю Зорю з перемогою. Поки були сили, в обороні Карпати грали організовано. Були моменти в першому таймі, але їх було мінімум. Пропустили гол зі стандарту. Не допрацювали в обороні.

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Потім зробили заміни. Перебудувалися на гру в чотири захисники, але після цього пропустили ще один гол. У нас була хороша самовіддача, хлопці були добре налаштовані, але десь майстерності не вистачає. Замість того, щоб атакувати, ми обрізаємось і отримуємо другий м'яч.

Для того, щоб перемагати, потрібно реалізовувати свої моменти. У першому таймі була поперечка. Ми не реалізовуємо моменти, а всю гру проводити в обороні дуже важко. Чекаємо перерву. Ще дві гри і потрібно посилювати команду досвідченими гравцями. Тоді і молодь буде швидше розвиватися і на поле їм буде легше.

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Психологічно важко. Хлопці психологічно не готові. Але я все одно бачу перспективу в Карпатах, оскільки є хлопці, навколо яких можна будувати команду. Але потрібно додавати більше досвідчених хлопців. Карпати – наймолодша команда в Прем'єр-лізі. Тому важко", – цитує Санжара офіційний сайт Зорі.

Таким чином, Зоря завдяки перемозі поки тимчасово піднялася на 2-ге місце в таблиці, набравши 31 очко, Карпати з 11 пунктами лишились на 10-й позиції.

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