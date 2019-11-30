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Зоря – Карпати – 2:0 – відео голів та огляд матчу

16:51 31 Читать на русском
Зоря – Карпати – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Карпати – 2:0 / фото: ФК Зоря

Зоря впевнено перемогла Карпати в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Карпати.

54’ Віталій Вернидуб
87’ Назарій Русин
 
54’ Віталій Вернидуб
87’ Назарій Русин

Зоря без проблем розібралась із Карпатами. В першому таймі, попри перевагу, луганці відзначитись не змогли, однак по перерві Вернидуб відкрив рахунок в матчі, головою замкнувши подачу з кутового. Крапку в матчі поставив Русин, який замкнув пас Кочергіна з лінії воріт.

Зоря впевнено переграла Карпати та піднялася на другу сходинку в УПЛ

Таким чином, Зоря завдяки перемозі поки тимчасово піднялася на 2-ге місце в таблиці, набравши 31 очко, Карпати з 11 пунктами лишились на 10-й позиції.

blog_ava
Зоря впевнено переграла Карпати та піднялася на другу сходинку в УПЛ
15:50
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Зоря Зоря Карпати Карпати Відеоновини Зоря - Карпати
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