Зоря – Карпати – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Зоря впевнено перемогла Карпати в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Карпати.

Зоря без проблем розібралась із Карпатами. В першому таймі, попри перевагу, луганці відзначитись не змогли, однак по перерві Вернидуб відкрив рахунок в матчі, головою замкнувши подачу з кутового. Крапку в матчі поставив Русин, який замкнув пас Кочергіна з лінії воріт.

Зоря впевнено переграла Карпати та піднялася на другу сходинку в УПЛ

Таким чином, Зоря завдяки перемозі поки тимчасово піднялася на 2-ге місце в таблиці, набравши 31 очко, Карпати з 11 пунктами лишились на 10-й позиції.