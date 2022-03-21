Вачіберадзе продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії
10:00 - Читать на русском
Хавбек "моряків" Бека Вачіберадзе гратиме на батьківщині.
Півзахисник Чорноморця Бека Вачіберадзе виступатиме за Торпедо з Кутаїсі, повідомляє Lelo.ge.
Вінгер Шахтаря перейшов у клуб 5-го дивізіону Польщі
За інформацією видання, грузинський хавбек перейшов у новий клуб на правах оренди до 30 червня.
Нагадаємо, Вачіберадзе – вихованець Шахтаря. Встиг пограти за іспанський Бетіс, латвійський РФШ та бельгійський Ломмель. З березня 2021-го – у складі Чорноморця. У поточному сезоні провів за одеситів 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
Росія напала на Україну: наші клуби можуть пропустити євросезон, дебют Монзуль в Серії А, топ-жест Бекхема (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter