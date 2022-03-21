Півзахисник Чорноморця Бека Вачіберадзе виступатиме за Торпедо з Кутаїсі, повідомляє Lelo.ge.

Вінгер Шахтаря перейшов у клуб 5-го дивізіону Польщі

За інформацією видання, грузинський хавбек перейшов у новий клуб на правах оренди до 30 червня.

Нагадаємо, Вачіберадзе – вихованець Шахтаря. Встиг пограти за іспанський Бетіс, латвійський РФШ та бельгійський Ломмель. З березня 2021-го – у складі Чорноморця. У поточному сезоні провів за одеситів 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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