Хавбек "моряков" Бека Вачиберадзе будет играть на родине.

Полузащитник Черноморца Бека Вачиберадзе будет выступать за Торпедо из Кутаиси, сообщает Lelo.ge.

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По информации издания, грузинский хавбек перешел в новый клуб на правах аренды до 30 июня.

Напомним, Вачиберадзе – воспитанник Шахтера. Успел поиграть за испанский Бетис, латвийский РФШ и бельгийский Ломмель. С марта 2021-го – в составе Черноморца. В текущем сезоне провел за одесситов 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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