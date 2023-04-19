"Як на мене, дива не станеться. Все йде до того, що нагороди найвищої проби дістануться Шахтарю. І не тому, що вони за класом переважають своїх візаві. Просто вони стабільніші і, що важливо, не втрачають очок в поєдинках з сусідами по турнірній таблиці, цінність яких відразу зростає.

Шахтар фінансово стимулює суперників СК Дніпро-1 – Циганик озвучив суму

Якщо відверто, то я був неприємно вражений тим, як повільно СК Дніпро-1 грав із Зорею. Вони забули, що підтюпцем перемоги не здобувають! Хоча у підопічних Олександра Кучера були непогані шанси скласти гідну конкуренцію Шахтарю, котрий не справляє враження непереможного навіть на всеукраїнській арені. А в єврокубках Шахтар – це команда, швидше, рівня учасників Ліги конференцій.

Чим можна пояснити те, що дніпровці примудрились розтринькати перевагу над Шахтарем? Не виключений варіант, що СК Дніпро-1 переоцінив свої сили, а запасу міцності не було. Зрештою, серед них, окрім Артема Довбика, й виокремити нікого... Тому й могла виручити тільки максимальна налаштованість в кожному матчі, бажання стрибнути вище голови", – цитує Маркевича Zbirna.com.

Нагадаємо, після 21-го туру Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи СК Дніпро-1 на 7 очок (у дніпровців є гра у запасі).

Зоря переграла Дніпро-1 у матчі УПЛ, Русин зробив 2 голи – скасовані забиті м'ячі, подарунок Шахтарю і сум Динамо