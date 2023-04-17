Журналіст Ігор Циганик розповів, скільки донеччани готові заплатити іншим командам за відібрані очки у головного конкурента за чемпіонство.

"Потрібно говорити про стимуляцію суперників. І це відбувається.

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Зокрема, Шахтар пропонує за те, що будь-яка команда відбере очки у СК Дніпро-1, кругленьку суму. Приблизно 75 тисяч доларів", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, після 21-го туру Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 52 очки. СК Дніпро-1 йде другим і відстає від "гірників" на 7 балів (у команди Олександра Кучера є ще гра у запасі).

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