"Как по мне, чуда не произойдет. Все идет к тому, что награды наивысшей пробы достанутся Шахтеру. И не потому, что они по классу превосходят своих визави. Просто они стабильнее и, что немаловажно, не теряют очков в поединках с соседями по турнирной таблице, ценность которых сразу возрастает.

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Если откровенно, то я был неприятно поражен тем, как медленно СК Днепр-1 играл с Зарей. Они забыли, что трусцой победы не добывают! Хотя у подопечных Александра Кучера были неплохие шансы составить достойную конкуренцию Шахтеру, который не производит впечатление непобедимого даже на всеукраинской арене. А в еврокубках Шахтер – это команда, скорее, уровня участников Лиги конференций.

Чем можно объяснить то, что днепряне умудрились растранжирить преимущество над Шахтером? Не исключен вариант, что СК Днепр-1 переоценил свои силы, а запаса прочности не было. В конце концов, среди днепрян, кроме Артема Довбика, и выделить некого.... Поэтому и могла выручить лишь максимальная настроенность в каждом матче, желание прыгнуть выше головы", – цитирует Маркевича Zbirna.com.

Напомним, после 21-го тура Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая СК Днепр-1 на 7 очков (у днепрян есть игра в запасе).

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