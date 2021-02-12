"Я був дуже здивований, що європейський клуб з такої далекої країни, як Україна, мене помітив. Мав низку пропозицій від бразильських клубів, але Олімпік – єдиний варіант з Європи. По суті, це і стало вирішальним фактором. Я дійсно давно мріяв опинитися на європейському континенті – це цікавий досвід для мене.

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Всі в Бразилії знають про принципове багаторічне суперництво Динамо і Шахтаря. В останні роки чемпіонат вирівнявся, як і в цілому футбол у всьому світі. Всі команди навчилися протистояти один одному, використовуючи різні тактичні схеми. Поточний сезон в Україні дуже цікавий і напружений. Відразу 6-7 команд борються за призові місця і потрапляння в єврокубки. Крім того, мій футбольний кумир дитинства виступав тут з 2004 по 2008 роки. Це Клебер Джакомацці ді Соза Фрейтас, більше відомий вам як Клебер, який захищав кольори Динамо. Саме тому я вибрав 30-й номер в Олімпіку. Я давно виступаю під цим номером. Коли я був маленьким, то просто фанатів від Клебера і стежив за його кар'єрою.

У вас дуже холодно. Саме в Україні я вперше в житті побачив і помацав сніг. Колись давно я грав на турнірі в Далласі, штат Техас. Там теж було холодно, але та погода не йде у жодне порівняння з українською. Я сподіваюся, що моя адаптація буде проходити швидко. Для початку важливо звикнути до манери гри Олімпіка, зрозуміти вимоги тренерського штабу. І, знову-таки, пристосуватися до клімату", – цитує Бренера офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, бразилець зможе дебютувати за свій новий клуб вже завтра, 13 лютого – Олімпік у першому офіційному матчі у новому році зустрінеться з Динамо. Початок матчу о 17:00.

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