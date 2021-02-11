Климовський розповів про труднощі у підготовці до матчу з Динамо
Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський поділився очікуваннями від матчу 14-го туру УПЛ проти Динамо.
"Звичайно, не дуже звично тренуватися на маленькому синтетичному газоні. Сьогодні вийшли на велике поле. Трохи важкувато йде підготовка. Те, що ми напрацьовували на зборах, тут продовжити не можемо. Через травми вибули з ладу Кичак і Цимбалюк.
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Яя Туре? Він всього два дні в команді. Поки придивляється, трохи пізніше ми визначимося, чим він займатиметься. Думаю, Динамо буде грати проти нас першим номером. Ми ж зосередимося на контратаках. Кожен тренер хоче обіграти Динамо або зіграти внічию. Ми будемо боротися і битися до кінця", – поділився Климовський у коментарі офіційному сайту Олімпіка.
Нагадаємо, матч Динамо – Олімпік відбудеться вже 13 лютого, початок гри о 17:00.
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