"Звичайно, не дуже звично тренуватися на маленькому синтетичному газоні. Сьогодні вийшли на велике поле. Трохи важкувато йде підготовка. Те, що ми напрацьовували на зборах, тут продовжити не можемо. Через травми вибули з ладу Кичак і Цимбалюк.

Олімпік офіційно оголосив про підписання Яя Туре

Яя Туре? Він всього два дні в команді. Поки придивляється, трохи пізніше ми визначимося, чим він займатиметься. Думаю, Динамо буде грати проти нас першим номером. Ми ж зосередимося на контратаках. Кожен тренер хоче обіграти Динамо або зіграти внічию. Ми будемо боротися і битися до кінця", – поділився Климовський у коментарі офіційному сайту Олімпіка.

Нагадаємо, матч Динамо – Олімпік відбудеться вже 13 лютого, початок гри о 17:00.

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