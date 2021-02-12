"Я был очень удивлен, что европейский клуб с такой далекой страны, как Украина, меня заметил. Был целый ряд предложений от бразильских клубов, но Олимпик – единственный вариант из Европы. По сути, это и стало решающим фактором. Я действительно давно мечтал оказаться на европейском континенте – это интересный опыт для меня.

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Все в Бразилии знают про принципиальное многолетние соперничество Динамо и Шахтера. В последние годы чемпионат выровнялся, как и в целом футбол во всем мире. Все команды научились противостоять друг другу, используя разные тактические схемы. Текущий сезон в Украине очень интересный и напряженный. Сразу 6-7 команд борются за призовые места и попадание в еврокубки. Кроме того, мой футбольный кумир детства выступал здесь с 2004 по 2008 годы. Это Клебер Джакомацци ди Соза Фрейтас, более известный вам как Клебер, который защищал цвета Динамо. Именно поэтому я выбрал 30-й номер в Олимпике. Я давно выступаю под этим номером. Когда я был маленьким, то просто фанател от Клебера и следил за его карьерой.

У вас очень холодно. Именно в Украине я впервые в жизни увидел и пощупал снег. Когда-то давно я играл на турнире в Далласе, штат Техас. Там тоже было холодно, но та погода не идет ни в какое сравнение с украинской.Я надеюсь, что моя адаптация будет проходить быстро. Для начала важно привыкнуть к манере игры Олимпика, понять требования тренерского штаба. И, опять-таки, приспособиться к климату", – цитирует Бренера официальный сайт Олимпика.

Напомним, бразилец сможет дебютировать за свой новый клуб уже завтра, 13 февраля – Олимпик в первом официальном матче в новом году встретится с Динамо. Начало матча в 17:00.

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