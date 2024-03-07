– У вашій команді з’явився ще один українець – Богдан В’юнник. Спілкувались вже з ним? Стежили за його складною історією відходу з Шахтаря в Лехію?

– Так, спілкувався. Я не знаю деталей, але можу сказати, що завжди приємно виходити через парадні двері. На жаль, в Україні, поки 50-100 мільйонів коштувати не будеш, тебе нікуди не відпустять і не продадуть.

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– В УАФ прийшла нова влада та сформовано нові футбольні органи правосуддя. Ці зміни підуть на користь вашій справі з Зорею?

– Поки нічого. Я вірю, що правосуддя буде за будь-якої влади УАФ, і я не переживаю за це, тому що захищаю свої права як людини і футболіста.

– Зоря якимось чином спробувала вийти з вами на зв’язок, щоб укласти якусь мирову угоду?

– Ні, ніхто на зв’язок не виходив.

– В телеграм-каналі "Футбол з вертольоту" повідомлялось, що між вами та Зорею є спір на кілька мільйонів євро компенсації, і нібито кожна сторона заявляє одна до одної такі вимоги. Чи правдива ця інформація?

– Такої вимоги з моєї сторони не було. Мої вимоги були прості: дати займатись улюблено справою, – заявив Хлань в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 21-річний хавбек подавав великі надії, однак відмовився продовжувати контракт зі Зорею, за що опинився в дублі. Минулого літа Хлань в односторонньому порядку розірвав угоду і приєднався до Лехії, де проводить сильний сезон – 5 матчів та 4 голи у 15 матчах.

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