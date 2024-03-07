– В вашей команде появился еще один украинец – Богдан Вьюнник. Общались уже с ним? Следили за его сложной историей ухода из Шахтера в Лехию?

– Да, общался. Я не знаю деталей, но могу сказать, что всегда приятно выходить через парадную дверь. К сожалению, в Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят и не продадут.

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– В УАФ пришла новая власть и сформированы новые футбольные органы правосудия. Эти изменения пойдут на пользу вашему делу с Зарей?

– Пока ничего. Я верю, что правосудие будет при любой власти УАФ, и я не переживаю за это, потому что защищаю свои права как человека и футболиста.

– Заря каким-то образом попыталась выйти с вами на связь, чтобы заключить какое-то мировое соглашение?

– Нет, никто на связь не выходил.

– В телеграмм-канале "Футбол с вертолета" сообщалось, что между вами и Зарей есть спор на несколько миллионов евро компенсации, и якобы каждая сторона заявляет друг к другу такие требования. Правдива ли эта информация?

– Такого требования с моей стороны не было. Мои требования были просты: дать заниматься любимым делом, – заявил Хлань в интервью Українському футболу.

Напомним, 21-летний хавбек подавал большие надежды, однако отказался продлевать контракт с Зарей, за что оказался в дубле. Прошлым летом Хлань в одностороннем порядке разорвал соглашение и присоединился к Лехии, где проводит сильный сезон – 5 матчей и 4 гола в 15 матчах.

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