"Деякі вітчизняні ЗМІ опублікували "новину" про можливе звільнення Лучано Лучі з посади глави Комітету арбітрів Української асоціації футболу, хоча першоджерелом її виступив анонімний телеграм-канал, який не несе жодної відповідальності за те, що пише.

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Змін у керівництві Комітету арбітрів УАФ найближчим часом не планується. Просимо ретельно перевіряти інформацію, особливо – з анонімних джерел. І у разі потреби звертатися у прес-службу УАФ – ми завжди готові вам допомогти", – цитує слова прес-служби УАФ Footboom.

Нагадаємо, головною причиною, яка мала прискорити відхід Лучі, вказувалося те, що українські арбітри не отримали призначення на матчі Євро-2020. До слова, італійський фахівець повинен покинути свою посаду 2 серпня – у цей день йому виповниться 72 роки.

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