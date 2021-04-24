"Некоторые отечественные СМИ опубликовали "новость" о возможном увольнении Лучано Лучи с должности главы Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола, хотя первоисточником ее выступил анонимный телеграмм канал, который не несет никакой ответственности за то, что пишет.

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Изменений в руководстве Комитета арбитров УАФ в ближайшее время не планируется. Просим тщательно проверять информацию, особенно – из анонимных источников. И в случае необходимости обращаться в пресс-службу УАФ – мы всегда готовы вам помочь", – цитирует слова пресс-службы УАФ Footboom.

Напомним, главной причиной, которая должна была ускорить уход Лучи, указывалось то, что украинские арбитры не получили назначения на матчи Евро-2020. К слову, итальянский специалист должен покинуть свой пост 2 августа – в этот день ему исполнится 72 года.

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