Замість Лучі: журналіст розкрив ім'я ймовірного наступника італійця та пояснив неможливість змін до Євро-2020
Відомий журналіст Роман Бебех висловився щодо потенційної зміни Лучано Лучі на посаді голови Комітету арбітрів УАФ на фоні недавніх скандалів.
"У футбольних кулуарах вже активно обговорюють потенційного кандидата на посаду, яку нині обіймає італієць Лучано Лучі. В контексті нового куратора українських суддів згадують Любоша Міхела.
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Не зрозуміло, чи потрібно це словаку, який перейшов на менеджерську роль роботи у клубах. Нагадаю, що свого часу він був керівником відділу міжнародних змагань у Шахтарі. А з 2015 працював на управлінській посаді (спортивним директором та президентом) у клубі ПАОК (Салоніки).
Мій прогноз, що до Євро-2020 Лучі ніхто не змінить. У Будинку футболу переживають, що це може вплинути на те, як команду Шевченка судитимуть під час чемпіонату Європи. У Лучі є добрий друг П’єрлуїджі Колліна, який пішов, але залишив нам свого товариша Лучі.
Якщо ви не вірите в такі теорії, то розкажу вам історію, як мав розмову з президентом ФФУ Анатолієм Коньковим. На питання: "Чому ви не прибираєте Колліну (тоді він був куратором українських арбітрів), адже зрозуміло, що результату від його роботи немає і не буде?" Коньков сказав, що Колліна має великий вплив і у нас попереду Євро. Мовляв, не хочу підставляти збірну.
Нагадаю, що нині Колліна голова комітету арбітрів ФІФА. І сваритись з ним перед Євро ніхто не хоче. І друг Лучі вже адаптувався і став дуже зручним для президента УАФ Андрія Павелка", – написав Бебех у своєму Telegram.
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