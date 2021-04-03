"У футбольних кулуарах вже активно обговорюють потенційного кандидата на посаду, яку нині обіймає італієць Лучано Лучі. В контексті нового куратора українських суддів згадують Любоша Міхела.

Лучі постане перед судом в Україні у пікантній справі

Не зрозуміло, чи потрібно це словаку, який перейшов на менеджерську роль роботи у клубах. Нагадаю, що свого часу він був керівником відділу міжнародних змагань у Шахтарі. А з 2015 працював на управлінській посаді (спортивним директором та президентом) у клубі ПАОК (Салоніки).

Мій прогноз, що до Євро-2020 Лучі ніхто не змінить. У Будинку футболу переживають, що це може вплинути на те, як команду Шевченка судитимуть під час чемпіонату Європи. У Лучі є добрий друг П’єрлуїджі Колліна, який пішов, але залишив нам свого товариша Лучі.

Якщо ви не вірите в такі теорії, то розкажу вам історію, як мав розмову з президентом ФФУ Анатолієм Коньковим. На питання: "Чому ви не прибираєте Колліну (тоді він був куратором українських арбітрів), адже зрозуміло, що результату від його роботи немає і не буде?" Коньков сказав, що Колліна має великий вплив і у нас попереду Євро. Мовляв, не хочу підставляти збірну.

Нагадаю, що нині Колліна голова комітету арбітрів ФІФА. І сваритись з ним перед Євро ніхто не хоче. І друг Лучі вже адаптувався і став дуже зручним для президента УАФ Андрія Павелка", – написав Бебех у своєму Telegram.

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