"Ніхто ще не об'єднувався. Ми віддали беттінгові та спонсорські права, але телевізійні не віддаємо. У СК Дніпро-1, Динамо і Зорі контракт з 1+1 на цей рік і на наступний, і ми будемо дотримуватися умов угоди.

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Влітку сядемо, вислухаємо всі пропозиції і будемо ухвалювати рішення. До червня жодних розмов ми вести не будемо. Ми зараз навіть не заглиблювалися, тому що навесні вступати нікуди не будемо. Закінчиться чемпіонат – будемо розмовляти. Навіщо нам у січні думати про те, що буде в червні?

Нехай стартують. У нас чинний контракт з 1+1, ми законослухняні люди і будемо його виконувати. Кожного сезону в нас є право переглядати контракт. Якщо буде цікава пропозиція, то домовимося. Може, 1+1 стане з нами невигідно співпрацювати", – сказав Фрідман у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, раніше було заявлено про створення нового телепулу, який стартує після зимової паузи. Наразі до нього доєдналось 12 команд, а Кривбас перебуває у роздумах.

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