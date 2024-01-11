Директор з медіа, маркетингу і спонсорства житомирців Олександр Денисов відповів на закиди комерційного директора дніпрян В'ячеслава Фрідмана за мотивами інсайду від Ігоря Бурбаса.

"Прочитав драматичний та гостросюжетний коментар комерційного директора СК Дніпро-1 В'ячеслава Фрідмана про напади на команду та Андрія Русола, де згадано і моє прізвище.

У Дніпрі-1 рознесли інсайд Бурбаса про бажання Русола піти в Полісся: "Дурніше за цей вкид складно було щось вигадати"

Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол не розглядався на позицію спортивного директора Полісся. Розмовляли з Геннадієм Буткевичем, і він особисто підтвердив, що у жодних списках Русола не було. Зараз обов'язки спортивного директора в Поліссі виконує інша людина.

Тобто інсайд Ігоря Бурбаса банально не відповідає дійсності. Але В'ячеслав Фрідман пішов далі і додав ще своєї фантазії. Що довело ситуацію до абсурду.

На сайті СК Дніпро-1 не побачив жодного комерційного партнера, за що власне відповідає у клубі комерційний директор Фрідман. Є лише технічний – Nike. Тому рекомендую не займатися дурницями щодо Полісся, а займатися справами задля розвитку СК Дніпро-1", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше журналіст Ігор Бурбас повідомив, що виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол хотів працевлаштуватись у Поліссі. Фрідман назвав це маячнею, звинувативши Денисова у замовності матеріалу.

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