Дванадцять клубів УПЛ створили новий телепул, повідомляє KDK.

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До 9 команд, матчі яких транслювалися на MEGOGO (Ворскла, Колос, ЛНЗ, Металіст 1925, Оболонь, Олександрія, Полісся, Чорноморець та Шахтар) приєднались Рух, Минай та Верес. Кривбас наразі роздумує, однак не відкидає можливості приєднання. Традиційно бойкотують спільну ідею Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря. Проте не все так критично – опозиціонери обіцяють долучитися до спільної ініціативи з наступного сезону.

Новий телепул з 12-13 клубів стартує вже цієї весни – з 1-го туру другої частини чемпіонату України. Матчі транслюватимуться на всіх ОТТ-платформах, в кабельних мережах та на YouTube-каналі УПЛ ТБ (який належить Руху). Наразі матчі на YouTube можна буде переглянути безплатно, а на ОТТ-платформах – за підпискою. З наступного сезону – платно, але ціна поки невідома.

Зазначається, що клуби зараз нічого не зароблять, але при цьому перестануть платити за продакшн матчів. Ці витрати бере на себе УПЛ, яка знайшла спонсорські кошти (ймовірно, спонсором буде букмекерська компанія VBET) і отримала фінансову допомогу (вочевидь, з-за кордону). У планах клубів – з наступного сезону заробляти по 50 тисяч євро (за платної підписки), а через сезон – по 100 тисяч євро.

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