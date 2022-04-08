"Савін виходив на зв'язок із Сашею. Про яке інтерв'ю може йти мова? Який вже тиждень війни, і продовжувати стукати до кого, до російської аудиторії? Не бачу в цьому ніякого сенсу. З ним говорив Сашко, коли їхав на тренування. Казав, що була розмова з Савіним – він відмовив, тому що не бачив сенсу.

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Ті росіяни, які хочуть знати правду, вони її знають. Але сенсу від того, що вони її знають, я не бачу. Не бачу, щоб щось змінювалося. Савін раніше написав типу пост підтримки, що не потрібно мовчати. Але я не побачила в цьому пості, що Росія – агресор, він чомусь не вказує про це, а продовжує риторику, типу "мы же братья, братский народ".

Також він пише, що в 2014 році "обе стороны были неправы". В сенсі, бл*дь, "обе стороны были неправы"? Ми відбивалися і були неправі? От, чесно, я б хотіла спитати його, в чому українська сторона була неправа в 2014 році? В чому?

Я бачу, що його риторика мені не є близькою. Колись він хотів зняти інтерв'ю із гравцями збірної України, але в одному з подкастів сказав, що українцям забороняють давати інтерв'ю російським блогерам. Що це за риторика? Хто нам забороняє? Нам не забороняють, це була позиція хлопців на той момент – не давати інтерв'ю. Навіщо ти сієш далі цю пропаганду, яку розпалює кремлівська влада? Для мене добрих росіян уже немає", – підсумувала журналістка в ефірі Денисов Time.

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