"Ви просите провести інтерв'ю російською мовою, щоб нас почули росіяни. Мені не складно спілкуватися російською, але вже минуло понад сорок днів війни й все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якомога більше росіян: "Ідіть на*уй". Вибачатись за ці слова я не буду. Це все.

Зінченко допоміг влаштуватися в Ман Сіті українцю, який вирішив втекти з Росії

Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, що після стількох днів війни продовжувати достукуватись до російського народу немає жодного сенсу. Краще піду і тричі головою об стіну вдарюся, користі буде більше. Як мінімум, кровотік у голові покращає. На жаль, там нема до кого стукатися. Може, перед ними на коліна встати? Робити цього не буду, далі спілкуватимуся українською мовою", – зазначила Зінченко у інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, триваєя 42-й день наступу росіян на Україну. Окупантів прогнали з північного напрямку, а світ з жахом побачив наслідки "русского міра" у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.

"Мої батьки, які пережили німецьку окупацію, перевернулися в могилі": катівня у Бучі була за 800 метрів від його дому