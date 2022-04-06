Влада Зінченко: Все, що можу сказати російською, щоб мене почуло якомога більше росіян – ідіть на*уй
Влада Зінченко, дружина захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, принципово спілкується українською мовою та закликає відмовитись від безцільних звернень до росіян.
"Ви просите провести інтерв'ю російською мовою, щоб нас почули росіяни. Мені не складно спілкуватися російською, але вже минуло понад сорок днів війни й все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якомога більше росіян: "Ідіть на*уй". Вибачатись за ці слова я не буду. Це все.
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Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, що після стількох днів війни продовжувати достукуватись до російського народу немає жодного сенсу. Краще піду і тричі головою об стіну вдарюся, користі буде більше. Як мінімум, кровотік у голові покращає. На жаль, там нема до кого стукатися. Може, перед ними на коліна встати? Робити цього не буду, далі спілкуватимуся українською мовою", – зазначила Зінченко у інтерв'ю Денисов Time.
Нагадаємо, триваєя 42-й день наступу росіян на Україну. Окупантів прогнали з північного напрямку, а світ з жахом побачив наслідки "русского міра" у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.
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